Джессика Альба появилась в клипе группы Katseye на песню «Gabriela»

Персонажи оказываются в офисе, на съемочной площадке мыльной оперы и в закулисье телешоу. Во всех локациях девушки ссорятся и дерутся, конкуриуя за лучшее место под солнцем. Их босс же с наслаждением наблюдает за ними по телевизору.