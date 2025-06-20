Джессика Альба появилась в клипе группы Katseye на песню «Gabriela»

Американская актриса Джессика Альба, известная по фильмам «Город грехов» и «Наркоз», появилась в клипе группы Katseye на песню «Gabriela». Он вышел на ютуб-канале Hybe Labels.
Альба сыграла бизнесвумен, построившую успешную империю и теперь ищущую наследницу. Участницы музыкального коллектива предстали в образе сотрудниц фирмы, мечтающих занять место начальницы.
«Кто же станет новой Габриэлой?» — спрашивает героиня Альбы в ролике. В ответ девушки начинают бороться за то, чтобы возглавить компанию, не стесняясь в выражениях по отношению друг к другу.
Персонажи оказываются в офисе, на съемочной площадке мыльной оперы и в закулисье телешоу. Во всех локациях девушки ссорятся и дерутся, конкуриуя за лучшее место под солнцем. Их босс же с наслаждением наблюдает за ними по телевизору.
Режиссером клипа выступил Эндрю Томас Хуанг. Над видео работали также креативный директор Умберто Леон, визуальный директор Хоао Мораэс, художник-постановщик Груйс Сурноу, оператор Алекс Гвожик и продюсер Джэми Тейлор Арсео.
Трек «Gabriela» войдет во второй мини-альбом группы, он будет называться «Beautiful Chaos» и появится на стримингах 27 июня.
Коллектив Katseye появился в 2024 году. Он состоит из шести девушек, которых отобрали в рамках реалити-шоу «Dream Academy» — его показывал Netflix. Участницы группы прошли тренинг, придуманный для артистов K-pop. На сегодняшний день у герлз-бэнда вышли четыре сингла: «Debut», «Touch», «Gnarly» и «Gabriela».