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В московском метро начали тестировать беспилотный поезд

Фото: Platon Matakaev/Unsplash

В Москве начали тестировать беспилотный поезд метро. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

Градоначальник заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что в столице пока «обкатывают беспилотные поезда» без пассажиров. «На будущий год планируем запустить с пассажирами», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что в 2025 году в Москве запустят первый беспилотный трамвай с пассажирами. Развитие этого проекта уже находится на «конечной стадии», заверил глава города.

«У нас много видов транспорта, которые могут быть беспилотными, в том числе и наши великолепные электрические трамвайчики», — добавил он.

Ранее Собянин говорил, что беспилотный поезд серии «Москва» начнет курсировать по Большой кольцевой линии московского метро. «Искусственный интеллект обеспечит разгон, торможение, а также открытие и закрытие дверей», — отмечал мэр.

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