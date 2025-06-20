В московском метро начали тестировать беспилотный поезд

В Москве начали тестировать беспилотный поезд метро. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.
Градоначальник заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что в столице пока «обкатывают беспилотные поезда» без пассажиров. «На будущий год планируем запустить с пассажирами», — сказал Собянин.
Мэр добавил, что в 2025 году в Москве запустят первый беспилотный трамвай с пассажирами. Развитие этого проекта уже находится на «конечной стадии», заверил глава города.
«У нас много видов транспорта, которые могут быть беспилотными, в том числе и наши великолепные электрические трамвайчики», — добавил он.
Ранее Собянин говорил, что беспилотный поезд серии «Москва» начнет курсировать по Большой кольцевой линии московского метро. «Искусственный интеллект обеспечит разгон, торможение, а также открытие и закрытие дверей», — отмечал мэр.