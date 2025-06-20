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СМИ: Рассел Кроу снимется в перезапуске «Горца»

Кадр: Film Victoria

Лауреат «Оскара» Рассел Кроу снимется в перезапуске «Горца», который выпустит режиссер Чад Стахельски. Об этом сообщил Collider.

Актер исполнит ключевую роль в картине, какую именно — неясно. В роли горца в картине появится Генри Кавилл. Съемки фильма начнутся осенью.

Стахельски недавно намекнул в интервью изданию, что новый «Горец» станет не просто ремейком, но эволюцией популярной саги. В ленте герой переместится из XVI века в современность — и не в Нью-Йорк и Гонконг, а в отдаленные уголки мира.

«Здесь есть больше возможностей для действия… и это будет немного история любви — но она будет не такой, как вы думаете», — поделился кинематографист.

В СМИ предположили, что Кроу может достаться роль злодея Кургана, которую в оригинальном фильме сыграл Клэнси Браун. Среди других возможных персонажей — Рамирес или некий новый бессмертный герой.

Ранее сообщалось, что перезапуск «Горца» находится в разработке уже несколько лет. По информации Deadline, студия Lionsgate выделит на производство более 100 млн долларов. Фильм, по словам Стахельски, будет создаваться с прицелом на трилогию.

В оригинальном фильме «Горец», вышедшем на экраны в 1986 г., Кристофер Ламберт сыграл роль Коннора Маклауда, шотландского воина, обнаружившего, что он принадлежит к редкой породе бессмертных, которых можно убить только путем обезглавливания. Ему приходится сражаться с другими бессмертными в многовековой битве за приз — таинственную силу, дающую последнему выжившему возможность формировать мир.

Фильм породил четыре продолжения, телесериал, мультсериал, комиксы и видеоигры, создав богатую и обширную мифологию, раскрывающую различные аспекты истории и культуры бессмертных. Однако качество и преемственность франшизы сильно различались, и поклонники надеялись на перезагрузку, которая бы оживила и упорядочила историю.

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