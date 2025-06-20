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В Нью-Йорке школа выпустила одновременно 15 пар близнецов

Фото: evocative_thread/Unsplash

Средняя школа «Плейнвью-Олд-Бэтпейдж» имени Джона Кеннеди на Лонг-Айленде выпустила в один год сразу 15 пар близнецов. Об этом написал Independent.

Всего в 2025 году школу окончили почти 500 человек. Среди них оказались студенты, чьи родители познакомились в местном клубе близнецов более десяти лет назад. Они отдали детей в одно учебное заведение.

Школьники знают друг друга еще с детского сада. Их семьи часто собираются вместе и устраивают совместные поездки. У близнецов есть групповой чат, в котором они поддерживают друг друга в период экзаменов.

«Честно говоря, когда мы вместе, комната наэлектризована. Нам всем очень комфортно друг с другом, и нас есть общие переживания, так что мы многим делимся. Это по-настоящему круто», — поделилась одна из близняшек Синди Монка.

© pobschools

Все 15 пар — разнояйцевые близнецы, поэтому выглядят они все по-разному. Многие близнецы — разного пола. Это, впрочем, не делает связь между ними менее крепкой, подчеркнула выпускница Бари Коэн.

«Особенно когда дело касается близнецов мальчик-девочка, многие думают, что они просто братья и сестры, но на самом деле это нечто большее, потому что мы проходим через одни и те же вещи в одно и то же время», — отметила она.

Ранее в «Плейнвью-Олд-Бэтпейдж» уже выпускали целую партию близнецов — и даже не единожды. В 2014 и 2015 годах среди заканчивающих школу было по 10 пар близнецов. В 2026 году школа также рассчитывает выпустить 9 пар.

Удивительно, что «Плейнвью-Олд-Бэтпейдж» — не рекордсмен в США по числу близнецов-одногодок. Школа в пригороде Бостона выпустила в 2024 году целых 23 пары, а школа «Нью-Триер» в Уиннетке — 44 пары близнецов и еще одних тройняшек. Этот показатель зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

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