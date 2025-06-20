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Оуэн Уилсон вернется во франшизу «Знакомство с родителями»

Кадр: Universal Pictures

Американский актер Оуэн Уилсон вернется во франшизу «Знакомство с родителями». Об этом написал Deadline.

Артист снимется в четвертом фильме серии вместе с Беном Стиллером, Робертом Де Ниро, Тери Поло и Арианой Гранде. Он снова сыграет Кевина Роули, бывшего жениха Пэм — супруги Грэга Факера.

Сюжет будущей картины держится в секрете, однако известно, что в центре окажется сын Грэга и Пэм. парень решит жениться на девушке, но его родители будут считать, что он ошибся в выборе избранницы. Последнюю сыграет Гранде.

Режиссером проекта выступит Джон Гамбург, соавтор предыдущих трех частей серии. Постановщик фильма «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами» Джей Роуч станет продюсером ленты.

Другими продюсерами фильма будут Джейн Розенталь из Tribeca Productions, Де Ниро, Стиллер, Джон Лешер из Red Hour Films и Гамбург. Курировать съемки со стороны студии Universal возьмутся Мэтт Рейлли и Жаклин Гарелл.

Релиз комедии запланирован на 25 ноября 2026 года. Когда стартуют съемки картины, пока неизвестно.

Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грэга с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грэга перед свадьбой пары.

Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как выглядит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому момент Пэм и Грэг уже стали родителями.

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