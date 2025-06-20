Футболиста Куинси Промеса экстрадировали в Нидерланды. Его будут судить за контрабанду наркотиков

Нидерландского футболиста Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ на родину. Теперь его будут судить за контрабанду наркотиков, сообщило информагентство Associated Press.
Спортсмена сопроводили в Нидерланды сотрудники голландских правоохранительных органов. Промесу предстоят апелляционные процессы по делам, в которых он попытается оспорить вынесенные заочно приговоры.
В Нидерландах футболиста осудили за нанесение ножевого ранения кузены и за участие в контрабанде более 1350 килограмм кокаина. Согласно приговорам, ему предстоит провести 1,5 и 6 лет в заключении.
Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021-м. В феврале 2024 года нападающий не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах с командой. Футболиста остановили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая из‑за ДТП с его участием. Позже это дело закрыли, а Промес покинул «Спартак».
В марте того же года Промеса задержали в ОАЭ уже по запросу Нидерландов. Экстрадиции футболиста требовали не только голландские власти, но и российские, по информации издания De Telegraaf. Телеграм-канал Shot утверждал, что игрок задолжал налоговой 404 тыс. рублей.