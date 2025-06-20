Футболиста Куинси Промеса экстрадировали в Нидерланды. Его будут судить за контрабанду наркотиков

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021-м. В феврале 2024 года нападающий не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах с командой. Футболиста остановили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая из‑за ДТП с его участием. Позже это дело закрыли, а Промес покинул «Спартак».