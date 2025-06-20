В Гонконге опробовали оплату покупок с помощью умных очков

На Москву надвигаются аномальные холода
Никита Кологривый играет барона Пампу в сериале по «Трудно быть богом» Стругацких
Collider выбрал 10 самых циничных фильмов всех времен
Хоккеист «Флориды» разбудил соседей в 5 утра, чтобы показать им Кубок Стэнли
В «Яндекс Музыке» появились ИИ-рекомендации нового поколения
«Он был бы Бараком»: Мишель Обама рада, что у нее нет сына
Звезда сериала «Великолепный век» получил срок за домашнее насилие
Крис Браун не признал вины по делу об избиении в ночном клубе в 2023 году
РКН: рекламные посты из инстаграма* нужно удалить до 1 сентября
Wildberries начнет выпуск банковских карт
Минцифры обяжет маркетплейсы делиться данными пользователей с силовиками
В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно ставить дважды в год
Вышел первый тизер сериала «Москва слезам не верит: Все только начинается»
Шоураннер «Доктора Кто» не знает, получит ли сериал продолжение после низких рейтингов
Джастину Бальдони разрешили получить переписку Блейк Лайвли и Тейлор Свифт по делу о домогательствах
Уровень самоубийств пожилых россиян в пять раз выше среднего по стране
«Афиша Daily» организует на Пикнике зону с бильярдными столами и мастер-класс по игре в пул
«Газпром-Медиа» отказался от музыкального стриминга «Шум»
Дрейк проиграл почти 8 млн долларов на ставках за последний месяц
Дени Вильнев и Эдгар Райт претендуют на место режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде
ИИ-гид от «Рамблера» подскажет, чем заняться на Пикнике, и составит личный план похода на фест
У Джеймса Ганна есть любимый проект DC, но он пока не анонсирован
Кредиты от «МТС-Банка» станут доступны на «Авито Финанс»
Брюс Спрингстин рассказал о работе над биографическим фильмом с Джереми Алленом Уайтом
Умер писатель Денис Уэйтли, автор «Психологии победителя»
В США выпустили книгу о культурном влиянии Бритни Спирс, Бейонсе и Тейлор Свифт
Алисия Силверстоун находит и бросает молодого любовника в трейлере триллера «Горячая штучка»
Арнольд Шварценеггер рассказал, как он и Сильвестр Сталлоне прекратили вражду

В Гонконге опробовали оплату покупок с помощью умных очков

Фото: Lerone Pieters/Unsplash

В Гонконге впервые произвели оплату с помощью умных очков. Об этом написал South China Morning Post.

Для оплаты использовали устройство StarV, разработанное компанией Meizu. Оно сканировало QR-код и провело транзакцию после голосовой команды пользователя через местную платформу AlipayHK.

Ранее на материковой части Китая опробовали анологичную функцию с применением очков дополненной реальности Rokid.

«В ближайшие годы эта технология позволит людям совершать транзакции, просто глядя на продукт или указывая на него жестом», — заявила компания Ant, при помощи технологии которой осуществили денежные переводы.

Специалисты считают, что внедрение возможности оплачивать товары с помощью умных очков ускорит распространение этих гаджетов, которые пока не слишком часто используются.

Расскажите друзьям