В Гонконге опробовали оплату покупок с помощью умных очков

В Гонконге впервые произвели оплату с помощью умных очков. Об этом написал South China Morning Post.
Для оплаты использовали устройство StarV, разработанное компанией Meizu. Оно сканировало QR-код и провело транзакцию после голосовой команды пользователя через местную платформу AlipayHK.
Ранее на материковой части Китая опробовали анологичную функцию с применением очков дополненной реальности Rokid.
«В ближайшие годы эта технология позволит людям совершать транзакции, просто глядя на продукт или указывая на него жестом», — заявила компания Ant, при помощи технологии которой осуществили денежные переводы.
Специалисты считают, что внедрение возможности оплачивать товары с помощью умных очков ускорит распространение этих гаджетов, которые пока не слишком часто используются.