Никита Кологривый играет барона Пампу в сериале по «Трудно быть богом» Стругацких

Wink назвал актерский состав сериала по «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Об этом пишет «Кинопоиск».
В экранизации Никита Кологривый играет роль барона Пампы. Этот эпизодический персонаж запомнился читателям благодаря внушительной силе.«Широкое лезвие зловеще шелестело, описывая сверкающие круги над головой барона. Барон поражал воображение. Было в нем что‑то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу», — писали Стругацкие о герое.
Известный по сериалу «Тень Чикатило» Федор Лавров воплотит на экране дона Рэбу, одного из важнейших чиновников Арканара. Этот персонаж был вдохновлен биографией Лаврентия Берии и известен благодаря масштабной зачистке культуры своей страны.
Другие роли в проекте исполнили Сергей Безруков и Федор Бондарчук. Они появятся в образах дона Кондора и дона Куба. Также в проекте задействованы Николай Козак, Ирина Путова и Александр Радойчич. Имена актеров в главных ролях пока держат в секрете
Известно, что режиссером «Трудно быть богом» стал постановщик Дмитрий Тюрин, а текст повести адаптировал сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев. Производством занимается НМГ Студия.
Съемки части сцен прошли в Иране. Однако группе пришлось спешно покинуть страну после начала обстрелов со стороны Израиля. Кинематографистам удалось отснять большую часть материала. ТОгда же сообщалось об участии в проекте Кологривовго.
По словам Золотарева, экранизация повести Стругацких должна стать масштабным проектом. Сериал не только расскажет о приключениях Руматы Эсторского и его товарищей, но и поведает зрителю историю Араты Горбатого и его бывшего друга Ваги, покажет срывы и неудачные попытки переворота других наблюдателей с Земли, мрачные тайны Икающего леса и многое другое. Ожидается, что