Никита Кологривый играет барона Пампу в сериале по «Трудно быть богом» Стругацких

В экранизации Никита Кологривый играет роль барона Пампы. Этот эпизодический персонаж запомнился читателям благодаря внушительной силе.«Широкое лезвие зловеще шелестело, описывая сверкающие круги над головой барона. Барон поражал воображение. Было в нем что‑то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу», — писали Стругацкие о герое.