Collider выбрал 10 самых циничных фильмов всех времен

«Классические фильмы в жанре нуар часто заканчиваются тем, что и плохие парни, и сравнительно „хорошие“ парни оба проигрывают, но здесь „герои“ уничтожаются, а плохой парень побеждает. И дело не только в том, что такое происходит, но и в том, как это происходит», — написали они.