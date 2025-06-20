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Collider выбрал 10 самых циничных фильмов всех времен

Фото: Embassy International Pictures

Американское издание Collider выбрало десять самых циничных фильмов всех времен. В этих картинах исследуется, каким несправедливым может быть мир. Они, как отметили в редакции, «возможно, не самые шокирующие или депрессивные».

«Такие фильмы не лишены развлекательной ценности, но они значительно тяжелее, и, вероятно, их лучше смотреть только тогда, когда чуствуете себя готовым к этому», — пояснили журналисты.

Лидером рейтинга стала классическая лента Романа Полански «Китайский квартал». «Этот фильм 1974 года вполне может оказаться самым мрачным и циничным из всех неонуарных фильмов», — отметили авторы издания.

«Классические фильмы в жанре нуар часто заканчиваются тем, что и плохие парни, и сравнительно „хорошие“ парни оба проигрывают, но здесь „герои“ уничтожаются, а плохой парень побеждает. И дело не только в том, что такое происходит, но и в том, как это происходит», — написали они.

Вторую строчку в перечне отдали сиквелу «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. По мнению создателей рейтинга, он вызывает «чувство полной безнадежности» и представляет собой «современную трагедию».

«Бронзу» среди циничных кинолент получил «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера: «Он великолепен по всем причинам, по которым его называли великим, поскольку он передает определенный тип тоски 90-х, который все еще кажется актуальным».

«Это фильм об отчуждении, бунте и, в конечном итоге, революции, показывающий, почему эти вещи опьяняют, но в конечном итоге обнажающий проблемы, которые могут возникнуть из‑за слишком страстного бунта, восстания и сопротивления отчуждению. Или нет? „Бойцовский клуб“ оставляет довольно много места для собственной интерпретации, но трудно выйти после него с хорошими чувствами по отношению к миру и большинству людей, которые в нем живут»

В рейтинг включили также драму о самураях «Харакири» Масаки Кобаяси 1962 года, «Телесеть» Сидни Люмета 1976 года с ее «атмосферой паранойи», душераздирающую «Танцующую в темноте» Ларса фон Триера 2000 года.

Кроме того, в список вошли «Сансет бульвар» Билли Уайлдера 1950 года с легендарной Глорией Свенсон, «Агирре, гнев божий» Вернера Херцога 1972 года (его авторы рейтинга хвалят за «неоспоримую визуальную красоту»), «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе 2013 года и, наконец, «Бразилия» Терри Гиллиама 1985 года.

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