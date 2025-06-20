Хоккеист «Флориды» разбудил соседей в 5 утра, чтобы показать им Кубок Стэнли

Хоккеист «Флориды Пантерс» Александр Барков разбудил соседей в 5 утра, чтобы похвастаться выигранным Кубком Стэнли. Об этом пишет Bleacher Report.
«Я услышал замечательную историю об Александре Баркове. Сегодня в пять утра он пришел домой, чтобы переодеться и продолжить празднование. Затем он стал ходить по своему району с Кубком Стэнли, стуча в двери каждого соседа. Он стучал в каждую входную дверь и предлагал им выпить кофе из кубка», — рассказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито в эфире шоу Пэта Макаффи.
Прогулку спортсмена по району засняла камера дверного звонка местного жителя Роджера Рохаса. На видео финн вместе с партнерами по команде подходит к дому, звонит в дверь и показывает удивленной женщине внушительный трофей.
«У меня есть запись с камеры, как Барков стучит в мою дверь», — написал удивленный сосед и запостил видео в твиттер.
В решающем шестом матче «Пантерс» разгромили соперников из «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1. Клуб выиграл Кубок Стэнли во второй раз подряд. Вместе с капитаном чемпионами во второй раз стали россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
По традиции каждый член команды-чемпиона НХЛ получает чашу в свое распоряжение на один день. Барков привел свою команду к победе в качестве капитана, в трех играх финала он отдал 5 голевых передач, а в плей-офф набрал 22 очка в 23 матчах.
29-летний Барков — сын бывшего советского и российского хоккеиста Александра Баркова-старшего, игравшего за финский «Таппара». Он родился и вырос в Тампере, имеет российский паспорт и свободно говорит по-русски.