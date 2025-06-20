Хоккеист «Флориды» разбудил соседей в 5 утра, чтобы показать им Кубок Стэнли

«Я услышал замечательную историю об Александре Баркове. Сегодня в пять утра он пришел домой, чтобы переодеться и продолжить празднование. Затем он стал ходить по своему району с Кубком Стэнли, стуча в двери каждого соседа. Он стучал в каждую входную дверь и предлагал им выпить кофе из кубка», — рассказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито в эфире шоу Пэта Макаффи.