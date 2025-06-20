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«Он был бы Бараком»: Мишель Обама рада, что у нее нет сына

Фото: michelleobama

Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, призналась в подкасте IMO, что рада отсутствию у пары сына. По ее словам, муж наверняка захотел бы назвать его в собственную честь.

Обама отметила, что для ребенка это стало бы тяжелой ношей, ведь ему пришлось бы расти с именем знаменитого родителя. «Я бы сочуствовала ему», — поделилась Мишель.

Она добавила, что «маленький Барак» был бы «потрясающим». Но все же Мишель довольна, что они с мужем не попытались зачать мальчика после рождения двух дочерей — Саши и Малии.

Брат бывшей первой леди США Крэйг Робинсон пошутил, что Мишель и Барак «просто одалживают» при надобности его сыновей. Робинсон растит двоих сыновей — 15-летнего Остина и 13-летнего Аарона — вместе со второй женой Келли.

Сам Барак Обама кстати тоже получил имя в честь отца, Барака Хуссейна Обамы — кенийского экономиста и государственного чиновника. Он встретил мать будущего президента, антрополога Стэнли Энн Данэм, в 60-х ово время учебы на Гавайях.

Мишель Обама запустила подкаст IMO вместе с братом весной 2025 года. Она пообещала общаться в нем с гостями из мира бизнеса, развлечений и спорта — и вместе искать ответы, как счастливо жить в нынешнее время.

В июне стало известно, что Обама готовится выпустить книгу о моде под названием «The Look». В ней Мишель расскажет, как менялся ее стиль по ходу политической карьеры мужа и как он помогал ей выражать собственную общественную позицию.

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