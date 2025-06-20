Звезда сериала «Великолепный век» получил срок за домашнее насилие

Судебный процесс над исполнителем роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век» длился пять лет. Иск на актера в 2020 году подала его бывшая партнерша, смм-специалистка Дениз Булутсуз. Она обвинила Гювена в жестоком обращении. В ответ актер подал встречный иск о причинении легкого вреда здоровья на Булутсуз. Суд отклонил его, признав действия девушки самообороной.