Звезда сериала «Великолепный век» получил срок за домашнее насилие

Суд в Стамбуле приговорил актера Озана Гювена к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает Hürriyet.
Судебный процесс над исполнителем роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век» длился пять лет. Иск на актера в 2020 году подала его бывшая партнерша, смм-специалистка Дениз Булутсуз. Она обвинила Гювена в жестоком обращении. В ответ актер подал встречный иск о причинении легкого вреда здоровья на Булутсуз. Суд отклонил его, признав действия девушки самообороной.
Звезду «Великолепного века» признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью. По статьям об «оскорблении» и «лишении свободы с применением насилия, угроз или обмана» его оправдали. Прокуроры требовали для Гювена 13,5 лет лишения свободы.
Если апелляционный суд утвердит приговор, актер окажется в тюрьме. При сроке в 2 года и 3 месяца он должен будет провести в заключении минимум 6 месяцев, поясняет Hürriyet.
В конце мая другого актера из сериала «Великолепный век» ― Халита Эгренча ― тоже приговорили к тюремному сроку. Он получил 1 год и 10 месяцев за дачу ложных показаний.