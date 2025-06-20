О чём говорит молодая сцена двадцатых: как прошёл паблик-ток на препати Пикника Афиши x Сбер

Лёша Горбаш, музыкальный и шеф-редактор Афиши Daily: «Для меня как модератора самым важным было то, что нам удалось провести паблик-ток с шестью участниками не как набор монологов, а как живой, вовлекающий разговор. Все общались друг с другом, уточняли, спорили, тут же рождались шутки — и в какой‑то момент диалог перекинулся в зал. Это не была сухая аналитика или попытка найти ответы — скорее, совместный способ почувствовать момент и зафиксировать, в каком культурном контексте мы живём и работаем».