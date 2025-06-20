О чём говорит молодая сцена двадцатых: как прошёл паблик-ток на препати Пикника Афиши x Сбер

Накануне фестиваля музыкальный редактор «Афиши Daily» Лёша Горбаш поговорил с продюсерами и артистами о том, как сейчас работает внимание слушателя и какие у него запросы.
19 июня 2025 года в пространстве Restaurant by Deep Fried Friends прошёл паблик-ток «Странные, добрые, тёмные: как звучат наши двадцатые» — центральная часть препати Пикника Афиши x Сбер, организованная совместно с коммуникационным агентством DIDENOK TEAM.
На паблик-токе встретились медиаэксперты, артисты и продюсеры, чтобы поговорить о противоречиях современного культурного ландшафта, новых музыкальных героях, алгоритмах и актуальных запросах аудитории. В центре внимания оказался термин «тёмные двадцатые» — формула, описывающую культурную перегрузку. И если для одних она стала воплощением тревог времени, то для других — попыткой сформировать новый эмоциональный словарь, в котором музыка становится реальным утешением и просто способом остаться на связи с собой.
Лёша Горбаш, музыкальный и шеф-редактор Афиши Daily: «Для меня как модератора самым важным было то, что нам удалось провести паблик-ток с шестью участниками не как набор монологов, а как живой, вовлекающий разговор. Все общались друг с другом, уточняли, спорили, тут же рождались шутки — и в какой‑то момент диалог перекинулся в зал. Это не была сухая аналитика или попытка найти ответы — скорее, совместный способ почувствовать момент и зафиксировать, в каком культурном контексте мы живём и работаем».
Одним из спикеров паблик-тока стал трэп-критик Даня Порнорэп, который впервые предложил термин «тёмные двадцатые» в статье о подведении итогов 2024 года на «Афише Daily». Он противопоставляет эту эпоху «десятым» — доброму и светлому временем с большим количеством возможностей. По его мнению, после 2019 случилось много факторов нестабильности, на которые культура отреагировала определённым образом. При этом, по его мнению, «тёмные двадцатые» не вытеснили «светлые десятые», а два этих феномена существуют параллельно, как слои одного коллажа.
В разговоре также приняли участие Рустам Киреев (музыкальный эксперт, автор Telegram-канала Rust Never Sleeps), Кирилл Диденок (основатель DIDENOK TEAM и лейбла DNK Music), Полина Фаворская (музыкант, диджей, участница электронного дуэта LAVBLAST), Василий Конад (медиапродюсер, экс-STUDIO 21, PR-менеджер артистов) и Даниил Трабун (журналист, соведущий подкаста «Декодеры»).
Леша Горбаш, Кирилл Диденок, Даня Порнорэп, Василий Конад
Полина Фаворская (Favlav), Рустам Киреев
Полина Фаворская, Рустам Киреев, Даниил Трабун
Манижа
Kill Eva
По словам участников, к 2025 году TikTok и SoundCloud стали двумя полюсами новой индустрии: первый — коммерческий двигатель, второй — поле для экспериментов с «чистым творчеством». На этой теме паблик-ток переместился в зал с гостями — так, Вася Конад дал слово гостье вечера артистке Kill Eva, чья история взлёта из TikTok в Spotify стала примером для скептически настроенных молодых артистов. Она со своей менеджеркой озвучила важный тезис: за любой музыкальной магией сегодня стоит порой рутинная работа с алгоритмами — так, потребовались десятки коротких видео прежде чем одно из них попало в топ.
Помимо кейса Kill Eva, на паблик-токе приводили в пример примеры Icegergert, 9mice, Второй Ка, FORTUNA 812, madk1d и других представителей новой сцены, которые по-разному привлекли внимание слушателей.
Ни один паблик-ток о музыке не обходится без рубрики «рэп». Важные тезиса из разговора про самый популярный жанр в мировой музыке и его возможные «похороны»:
- SoundCloud стал «вторым дыханием» рэпа после ухода больших западных игроков.
- Проблема законодательства и цензуры: спикеры обсуждали риски запрета рэп-треков с 1 сентября 2025 года и уход жанра в новый андеграуд.
- Отдельной темой стал раздел в рэпе между «новыми пацанами с романтикой улиц» (Icegergert) и «западниками» (Kai Angel & 9mice) — два культурных кода, которые всё чаще сталкиваются на одних и тех же стриминговых витринах.
Музыка была не только темой паблик-тока, но и большой частью вечера и ночи. Сперва за диджейским пультом стояла музыкальный продюсер Пикника Афиши Марина Зёмка, а после разговорной части со специальной акустической программой выступила группа passmurny. В ночь препати ушла под сет Spaida.
Среди гостей мероприятия были друзья и резиденты агентства DIDENOK TEAM — Сергей Матвиенко, Маш Милаш, Катя Адушкина, Катя Позова, Даня Меркулов, Лена Журавлева, Андрей Глазунов, Софа Купер, Саня Бекер, Катя Мотовилова, Полина Денисова и многие другие.
Маш Милаш
Манижа
Сергей Матвиенко
Катя Позова
Даня Меркулов
Андрей Глазунов
Катя Мотовилова
Фестиваль Пикник Афиши x Сбер пройдёт уже 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Среди хедлайнеров — «Руки Вверх!», Cream Soda, Mnogoznaal, Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Kill Eva и ЛАУД, а также много совершенно новых имён, которые скоро уже сами станут хедлайнерами.
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