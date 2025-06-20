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О чём говорит молодая сцена двадцатых: как прошёл паблик-ток на препати Пикника Афиши x Сбер

Фото: Никита Столбоушкин, Инга Хачатрян / Пикника Афиши х Сбер / VK

Накануне фестиваля музыкальный редактор «Афиши Daily» Лёша Горбаш поговорил с продюсерами и артистами о том, как сейчас работает внимание слушателя и какие у него запросы.

19 июня 2025 года в пространстве Restaurant by Deep Fried Friends прошёл паблик-ток «Странные, добрые, тёмные: как звучат наши двадцатые» — центральная часть препати Пикника Афиши x Сбер, организованная совместно с коммуникационным агентством DIDENOK TEAM.

На паблик-токе встретились медиаэксперты, артисты и продюсеры, чтобы поговорить о противоречиях современного культурного ландшафта, новых музыкальных героях, алгоритмах и актуальных запросах аудитории. В центре внимания оказался термин «тёмные двадцатые» — формула, описывающую культурную перегрузку. И если для одних она стала воплощением тревог времени, то для других — попыткой сформировать новый эмоциональный словарь, в котором музыка становится реальным утешением и просто способом остаться на связи с собой.

Лёша Горбаш, музыкальный и шеф-редактор Афиши Daily: «Для меня как модератора самым важным было то, что нам удалось провести паблик-ток с шестью участниками не как набор монологов, а как живой, вовлекающий разговор. Все общались друг с другом, уточняли, спорили, тут же рождались шутки — и в какой‑то момент диалог перекинулся в зал. Это не была сухая аналитика или попытка найти ответы — скорее, совместный способ почувствовать момент и зафиксировать, в каком культурном контексте мы живём и работаем».

Одним из спикеров паблик-тока стал трэп-критик Даня Порнорэп, который впервые предложил термин «тёмные двадцатые» в статье о подведении итогов 2024 года на «Афише Daily». Он противопоставляет эту эпоху «десятым» — доброму и светлому временем с большим количеством возможностей. По его мнению, после 2019 случилось много факторов нестабильности, на которые культура отреагировала определённым образом. При этом, по его мнению, «тёмные двадцатые» не вытеснили «светлые десятые», а два этих феномена существуют параллельно, как слои одного коллажа.

В разговоре также приняли участие Рустам Киреев (музыкальный эксперт, автор Telegram-канала Rust Never Sleeps), Кирилл Диденок (основатель DIDENOK TEAM и лейбла DNK Music), Полина Фаворская (музыкант, диджей, участница электронного дуэта LAVBLAST), Василий Конад (медиапродюсер, экс-STUDIO 21, PR-менеджер артистов) и Даниил Трабун (журналист, соведущий подкаста «Декодеры»).

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Леша Горбаш, Кирилл Диденок, Даня Порнорэп, Василий Конад

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Полина Фаворская (Favlav), Рустам Киреев

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Полина Фаворская, Рустам Киреев, Даниил Трабун

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Манижа

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Kill Eva

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По словам участников, к 2025 году TikTok и SoundCloud стали двумя полюсами новой индустрии: первый — коммерческий двигатель, второй — поле для экспериментов с «чистым творчеством». На этой теме паблик-ток переместился в зал с гостями — так, Вася Конад дал слово гостье вечера артистке Kill Eva, чья история взлёта из TikTok в Spotify стала примером для скептически настроенных молодых артистов. Она со своей менеджеркой озвучила важный тезис: за любой музыкальной магией сегодня стоит порой рутинная работа с алгоритмами — так, потребовались десятки коротких видео прежде чем одно из них попало в топ.

Помимо кейса Kill Eva, на паблик-токе приводили в пример примеры Icegergert, 9mice, Второй Ка, FORTUNA 812, madk1d и других представителей новой сцены, которые по-разному привлекли внимание слушателей.

Ни один паблик-ток о музыке не обходится без рубрики «рэп». Важные тезиса из разговора про самый популярный жанр в мировой музыке и его возможные «похороны»:

  • SoundCloud стал «вторым дыханием» рэпа после ухода больших западных игроков.
  • Проблема законодательства и цензуры: спикеры обсуждали риски запрета рэп-треков с 1 сентября 2025 года и уход жанра в новый андеграуд.
  • Отдельной темой стал раздел в рэпе между «новыми пацанами с романтикой улиц» (Icegergert) и «западниками» (Kai Angel & 9mice) — два культурных кода, которые всё чаще сталкиваются на одних и тех же стриминговых витринах.

Музыка была не только темой паблик-тока, но и большой частью вечера и ночи. Сперва за диджейским пультом стояла музыкальный продюсер Пикника Афиши Марина Зёмка, а после разговорной части со специальной акустической программой выступила группа passmurny. В ночь препати ушла под сет Spaida.

Среди гостей мероприятия были друзья и резиденты агентства DIDENOK TEAM — Сергей Матвиенко, Маш Милаш, Катя Адушкина, Катя Позова, Даня Меркулов, Лена Журавлева, Андрей Глазунов, Софа Купер, Саня Бекер, Катя Мотовилова, Полина Денисова и многие другие.

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Маш Милаш

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Манижа

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Сергей Матвиенко

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Катя Позова

5/7

Даня Меркулов

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Андрей Глазунов

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Катя Мотовилова

Фестиваль Пикник Афиши x Сбер пройдёт уже 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Среди хедлайнеров — «Руки Вверх!», Cream Soda, Mnogoznaal, Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Kill Eva и ЛАУД, а также много совершенно новых имён, которые скоро уже сами станут хедлайнерами.

Подписчики Прайм могут купить билеты на «Пикник» со скидкой 30% (правила акции).

Пикник Афиши x Сбер 2025. Москва
Концерт / 21 июня
Подробнее на Афише
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