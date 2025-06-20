РКН: рекламные посты из инстаграма* нужно удалить до 1 сентября

«Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит реклама продолжает распространяться в интернете. Эта интеграция 1 сентября если сохраняется, мы начинаем отчет с 1 сентября и дальше. Мы считаем факт. Реклама есть в интернете? Есть. Она распространена на запрещенном ресурсе? Распространена, и продолжает распространяться продолжительное время и после 1 сентября», — пояснил Логунов на сессии ПМЭФ «Российский рынок интернет-рекламы».