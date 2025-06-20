РКН: рекламные посты из инстаграма* нужно удалить до 1 сентября

Реклама на ресурсах экстремистских и нежелательных организаций должна быть удалена до 1 сентября. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Владимир Логунов, его цитирует ТАСС.
«Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит реклама продолжает распространяться в интернете. Эта интеграция 1 сентября если сохраняется, мы начинаем отчет с 1 сентября и дальше. Мы считаем факт. Реклама есть в интернете? Есть. Она распространена на запрещенном ресурсе? Распространена, и продолжает распространяться продолжительное время и после 1 сентября», — пояснил Логунов на сессии ПМЭФ «Российский рынок интернет-рекламы».
Он подчеркнул, что рекламодателей ждет двойная ответственность. Если реклама маркирована, после 1 сентября за ее размещение на запрещенном ресурсе полагается штраф. Если не маркирована — штраф за отсутствие маркировки. «Ну то есть в любом случае ситуация такая, что распространение такой рекламы после 1 сентября в любом виде — с маркером или без — достаточно будет затруднительным», — добавил замглавы РКН. Ведомство уже проводит разъяснительную работу с крупными рекламодателями, советуя убрать такую рекламу заранее.
Ответственность установлена законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным. Штрафы по статье 14.3 КоАП РФ могут достигать 2500 рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 500 тыс. рублей для юридических лиц. Ранее, в марте 2023 года, Путин также подписал закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов и рекламу самих таких ресурсов.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.