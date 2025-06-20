Крис Браун не признал вину по делу об избиении в ночном клубе в 2023 году

Певец Крис Браун не признал вину по делу об избиении в одном из лондонских ночных клубов в 2023 году. Заседание по делу прошло в пятницу в суде Саутварка, сообщает Variety.
Брауну предъявлено обвинение в попытке нанести тяжкий вред здоровью — по версии следствия, он ударил продюсера Абрахама Диау бутылкой в клубе в районе Мэйфэр в феврале 2023 года.
Накануне слушания в список обвинений были добавлены два новых пункта: нанесение телесных повреждений и хранение опасного предмета. Однако суд отложил рассмотрение этих обвинений до 11 июля. Основной судебный процесс запланирован на 26 октября 2026 года. По делу также проходит артист Омолулу Акинлолу, известный как HoodyBaby, — он также заявил о своей невиновности.
На момент слушания Браун находился в гастрольном туре по Великобритании. В суд он прибыл после концерта в Кардиффе. В мае его задержали в Манчестере, где он находился под стражей почти неделю, прежде чем был освобожден под залог в размере 5 млн фунтов стерлингов.