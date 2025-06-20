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Wildberries начнет выпуск банковских карт

Фото: t.me/wildberriesru_official

Покупатели Wildberries смогут оформить банковские карты от «Вайлдберриз Банка». Об этом на ПМЭФ рассказала основательница онлайн-ретейлера Татьяна Ким, пишет РБК.

По ее словам, пока такие карты могут получить лишь сотрудники и исполнители Wildberries. Но вскоре они станут доступны и обычным покупателям.

Для получения карты пользователям нужно будет повысить уровень «WB Кошелька» до «Максимального», который предполагает открытие счета в «Вайлдберриз Банке». Карты будут фирменного цвета компании ― фиолетовые.

Платить ими можно будет и онлайн, и офлайн. Для владельцев карт будет действовать программа лояльности, включающая повышенные скидки при оплате на Wildberries и другие привилегии.

Банковские карты уже выпускают две другие российские компании, управляющие маркетплейсами, ― Ozon и «Яндекс», который развивает «Яндекс Маркет».

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