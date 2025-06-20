На Москву надвигаются аномальные холода

В ночь на воскресенье в Москве похолодает до плюс 7 ― плюс 9 градусов, а в Подмосковье местами ― до плюс 5. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Днем 22 июня столбики термометров в столице не поднимутся выше плюс 13 ― плюс 15 градусов. Ожидаются также затяжные дожди, которые принесет циклон с запада.
По словам Тишковца, так холодно в Москве в этот день не было с 1983 года, когда дневная температура 22 июня составила плюс 9,9. Такие вторжения полярного воздуха в Центральной России случаются не чаще одного раза в 20 лет, отметил синоптик.
В субботу, когда в Москве будет греметь Пикник Афиши x Сбер, погода ожидается значительно лучше ― облачно с прояснениями, днем плюс 17 ― плюс 19. Кратковременные дожди возможны лишь ночью или локально в первой половине дня.
В начале следующей недели дожди продолжатся, утром в понедельник будет плюс 8 ― плюс 11, днем плюс 18 ― плюс 21.