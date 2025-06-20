Минцифры обяжет маркетплейсы делиться данными пользователей с силовиками

Первая версия правил предписывала маркетплейсам делиться по запросу органов номерами телефонов, email, IP-адресами и информацией о покупках клиентов. С поправками в этот список вошла информация о сетевых адресах/портах, слепка операционных систем (при наличии), user-agent браузера, UID, IMEI устройства, IMSI сим-карты, MAC-адрес и данные о местоположении устройства пользователя.