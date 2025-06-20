В «Яндекс Музыке» появились ИИ-рекомендации нового поколения

«Яндекс» представил в своих сервисах новое поколение рекомендаций, основанных на генеративных моделях. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.
Благодаря алгоритмам рекомендации стали умнее, разнообразнее и быстрее подстраиваются под интересы пользователей в режиме реального времени. Новая система учитывает в несколько раз больше поведенческих паттернов и опирается на более длинную историю действий пользователя.
Алгоритмы находят неочевидные связи между предпочтениями и лучше адаптируются к изменениям интересов со временем, включая сезонные колебания. По словам компании, модели такого масштаба интегрировали в музыкальный сервис впервые в мире.
В «Яндексе» отметили, что с новыми рекомендациями пользователи стали чаще слушать «Мою волну», в том числе на 20% чаще добавлять в коллекцию песни и артистов, которых услышали впервые. Разнообразие подборки увеличилось на 14% за счет включения ранее неслушанных композиций.
«Яндекс Музыка» еще в 2023 году добавила в рекомендации генеративные нейросети. Теперь она первой среди сервисов «Яндекса» внедрила обновленные модели, в несколько раз больше по размеру, и перевела их в режим онлайн. Это значит, что алгоритмы анализируют потребности человека и генерируют рекомендации в моменте — с учетом его долгосрочных предпочтений.
«Для того чтобы вывести рекомендации на новый уровень, нужно было внедрять генеративные модели, а они требуют больших вычислительных мощностей. Нам удалось разработать нейронную архитектуру, которая более эффективна в обучении и требует меньше ресурсов, и доказать, что скачок качества, который мы видим в сфере языковых моделей, возможен в рекомендациях», — отметил Николай Савушкин, руководитель рекомендательных технологий «Яндекса».