В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно ставить дважды в год

В одном масштабном исследовании в Южной Африке и Уганде более 5300 сексуально активных девушек и женщин получали либо ленкапавир дважды в год, либо ежедневные таблетки. Ни одна из участниц, получавших уколы, не заразилась ВИЧ, тогда как в контрольной группе заболели около 2%. Другое исследование показало почти такую же эффективность инъекции у геев и трансгендерных людей в США и других странах, сильно пострадавших от ВИЧ.