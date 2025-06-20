В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно ставить дважды в год

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило инъекцию для профилактики ВИЧ. Об этом сообщает Associated Press.
Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, защищает от ВИЧ на шесть месяцев, то есть уколы нужно делать два раза в год. В двух недавних исследованиях лекарство почти полностью предотвратило новые случаи заражения среди людей с высоким риском. Его результат оказался лучше, чем у ежедневных профилактических таблеток, о приеме которых легко забыть.
В одном масштабном исследовании в Южной Африке и Уганде более 5300 сексуально активных девушек и женщин получали либо ленкапавир дважды в год, либо ежедневные таблетки. Ни одна из участниц, получавших уколы, не заразилась ВИЧ, тогда как в контрольной группе заболели около 2%. Другое исследование показало почти такую же эффективность инъекции у геев и трансгендерных людей в США и других странах, сильно пострадавших от ВИЧ.
Как отмечает Associated Press, речь идет не о вакцине от ВИЧ, которая все еще необходима, а о хорошей альтернативе другим способам профилактики. Шесть месяцев ― самый долгий срок защиты среди всех лекарств, защищающих от вируса.
Ленкапавир уже используется для лечения некоторых видов ВИЧ-инфекций под маркой Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим названием — Yeztugo. Она представляет собой две подкожные инъекции в область живота, создающие небольшую полость с лекарством, которое постепенно всасывается. Препарат защищает только от ВИЧ, но не от других инфекций, передающихся половым путем.
В фонде по борьбе со СПИДом amfAR считают, что препарат действительно способен положить конец передаче ВИЧ. Однако помешать этому может нестабильность в системе общественного здравоохранения США, которой урезали финансирование. Это затрудняет доставку ленкапавира тем, кому он необходим.
Цена препарата в США без учета страховки составит 28 218 долларов в год (2,2 млн рублей). Gilead рассчитывает, что страховки покроют расходы, но также предлагает программы финансовой помощи.