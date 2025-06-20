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Шоураннер «Доктора Кто» не знает, получит ли сериал продолжение после низких рейтингов

Фото: BBC

Шоураннер «Доктора Кто» Расселл Дэвис не знает, получит ли сериал продолжение после неудачных рейтингов 15 сезона. Об этом он рассказал в колонке для Doctor Who Magazine, его цитирует Deadline.

«Пока неизвестно, что будет дальше. На какое‑то время я поставлю паузу в этой истории… Надеюсь, новости будут скоро», — написал Дэвис.

По словам близкого к производству источника Deadline, «эта колонка — как блог съемочной группы, которое ведут, пока сериал снимается или идет в эфире. Расселл прямо пишет, что берет паузу».

Завершившийся сезон стал последним для Нкути Гатва в роли Повелителя Времени. Финальная серия показал регенерацию героя в знакомую поклонникам франшизы Роз Тайлер (которую играла Билли Пайпер).

Ситуацию осложняют переговоры «Би-би-си» о продлении контракта с Disney+, который с 2023 года инвестировал в съемки и показывал сериал за пределами Великобритании. Пока решение о возобновлении сериала не принято.

В то же время, 15 сезон показал слабые недельные рейтинги. В среднем каждый эпизод собирал у экранов 3,2 млн зрителей — это на 500 тыс. меньше, чем у 14 сезона и на 1,7 млн меньше, чем в 13 сезоне, когда Доктора играла Джоди Уиттакер.

Пока решается судьба основного сериала, следующим проектом во вселенной станет спин-офф «Война между сушей и морем» (The War Between The Land And The Sea) от Bad Wolf с Расселлом Тови и Гугу Мбата-Роу в главных ролях.

Кроме того, «Би-Би-си» выпустит мультфильм для дошкольников по мотивам сериала «Доктор Кто». В шоу Доктор будет путешествовать во времени и пространстве, разгадывать тайны и решать проблемы вместе с друзьями. Сейчас анимационный сериал находится на ранней стадии разработки.

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