Шоураннер «Доктора Кто» не знает, получит ли сериал продолжение после низких рейтингов

Шоураннер «Доктора Кто» Расселл Дэвис не знает, получит ли сериал продолжение после неудачных рейтингов 15 сезона. Об этом он рассказал в колонке для Doctor Who Magazine, его цитирует Deadline.
«Пока неизвестно, что будет дальше. На какое‑то время я поставлю паузу в этой истории… Надеюсь, новости будут скоро», — написал Дэвис.
По словам близкого к производству источника Deadline, «эта колонка — как блог съемочной группы, которое ведут, пока сериал снимается или идет в эфире. Расселл прямо пишет, что берет паузу».
Завершившийся сезон стал последним для Нкути Гатва в роли Повелителя Времени. Финальная серия показал регенерацию героя в знакомую поклонникам франшизы Роз Тайлер (которую играла Билли Пайпер).
Ситуацию осложняют переговоры «Би-би-си» о продлении контракта с Disney+, который с 2023 года инвестировал в съемки и показывал сериал за пределами Великобритании. Пока решение о возобновлении сериала не принято.
В то же время, 15 сезон показал слабые недельные рейтинги. В среднем каждый эпизод собирал у экранов 3,2 млн зрителей — это на 500 тыс. меньше, чем у 14 сезона и на 1,7 млн меньше, чем в 13 сезоне, когда Доктора играла Джоди Уиттакер.
Пока решается судьба основного сериала, следующим проектом во вселенной станет спин-офф «Война между сушей и морем» (The War Between The Land And The Sea) от Bad Wolf с Расселлом Тови и Гугу Мбата-Роу в главных ролях.
Кроме того, «Би-Би-си» выпустит мультфильм для дошкольников по мотивам сериала «Доктор Кто». В шоу Доктор будет путешествовать во времени и пространстве, разгадывать тайны и решать проблемы вместе с друзьями. Сейчас анимационный сериал находится на ранней стадии разработки.