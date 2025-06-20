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Уровень самоубийств пожилых россиян в пять раз выше среднего по стране

Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash

В 2023 году на 100 тыс. мужчин старше 85 лет в России пришлось 39,6 случая самоубийств, на 100 тыс. женщин ― 9,5. Это самый высокий уровень среди всех возрастов, сообщает проект «Если быть точным».

«Принято считать, что самоубийства — это проблема преимущественно подростков. Данные показывают обратное: самые высокие показатели смертности от самоубийств среди пожилых. И обычно — мужчин», ― говорится в публикации.

Средний уровень самоубийств среди россиян ― 7,8 случаев на 100 тыс. Среди юношей 15-19 лет кончают с собой 6,7 человека, среди девушек ― 3,3 человека.

Как отмечает «Если быть точным», во многих странах наблюдается схожая картина: риск суицида с возрастом увеличивается, а самый высокий показатель самоубийств у пожилых людей, обычно старше 65 лет.

Недавно «Если быть точным» составил рейтинг российских городов по качеству жизни для пожилых людей. Его возглавили Москва и Петербург, а на трех последних строчках ― Ингушетия, Чечня и Забайкальский край.

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