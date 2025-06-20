Дрейк проиграл почти 8 млн долларов на ставках за последний месяц

Это не первый случай, когда рэпер попадает в заголовки из‑за неудачных ставок. В последние годы он заработал репутацию человека, приносящего неудачу спортивным командам и спортсменам, поскольку люди заметили, что всякий раз, когда он общается со спортсменами или поддерживает определенные команды, вскоре после этого они почти всегда терпят неудачу на поле. Этот феномен в сети прозвали «Проклятием Дрейка».