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Дрейк проиграл почти 8 млн долларов на ставках за последний месяц

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Рэпер Дрейк рассказал в своих соцсетях, что за последние 30 дней сделал ставок на 125 млн долларов и потерял более 8 млн.

Особенно неудачной оказалась серия ставок на Fortnite, где Дрейк поставил более 75 млн долларов, проиграв при этом около 6 млн. В комментарии под постом он написал:

«Должен поделиться с вами другой стороной азартных игр. Проигрыши сейчас просто сумасшедшие. Надеюсь, скоро смогу порадовать вас большим выигрышем, потому что только я ни разу не видел максимум, а эти парни выигрывают максимум раз в неделю».

Это не первый случай, когда рэпер попадает в заголовки из‑за неудачных ставок. В последние годы он заработал репутацию человека, приносящего неудачу спортивным командам и спортсменам, поскольку люди заметили, что всякий раз, когда он общается со спортсменами или поддерживает определенные команды, вскоре после этого они почти всегда терпят неудачу на поле. Этот феномен в сети прозвали «Проклятием Дрейка».

В ноябре 2024 года он проиграл крупную сумму, поставив на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом — выиграл Пол. Ранее он поставил на победу сборной Канады в полуфинале Кубка Америки против Аргентины, лишившись возможности заработать почти 3 млн долларов. Аргентинская сторона даже пошутила над рэпером, опубликовав мем с надписью «Not Like Us» — отсылка к треку-диссу Кендрика Ламара.

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