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Дени Вильнев и Эдгар Райт претендуют на место режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Фото: IO Interactive

Сразу пять режиссеров борются за место режиссера нового фильма про Джеймса Бонда от Amazon. Об этом сообщил инсайдер Мэттью Беллони.

Среди кандидатов есть создатель «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев, автор «Малыша на драйве» и «Зомби по имени Шон» Эдгар Райт, режиссер «Конклав» и «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер, шоураннер «Мира Дикого запада» Джонатан Нолан, а также постановщик «Паддингтона» Пол Кинг.

Как отмечает Белони, небольшое преимущество может быть у Кинга, ведь ранее он уже сотрудничал в работе над «Паддингтоном» и «Вилли Вонкой» с продюсером Дэвидом Хейманом, отвечающим за новый проект. Интерес к Вильневу и Бергеру проявляли продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, прошлые владельцы прав на фильмы по книгам Яна Флеминга.

Ранее сообщалось об интересе режиссера Альфонсо Куарона к новой картине о Бонде. Однако постановщик выбыл из гонки и режиссерское кресло займет кто‑то из пяти названных кандидатур.

Два дня назад инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что MGM ищет актера на роль агента 007 и одним из имен стала звезда «Ребел-Риджа» Аарон Пьер, хотя никаких встреч с его агентами пока не было. Съемки должны начаться в 2026 году, добавил журналист.

В феврале этого года студия Amazon MGM получила творческий контроль над франшизой Джеймса Бонда. Давние правообладатели наследия 007 Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи отошли от руководства серией.

По информации инсайдеров, основатель корпорации Джефф Безос выкупил права за 1 млрд долларов после того, как Брокколи назвала руководство Prime Video «гребаными идиотами»

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