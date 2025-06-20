Дени Вильнев и Эдгар Райт претендуют на место режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Как отмечает Белони, небольшое преимущество может быть у Кинга, ведь ранее он уже сотрудничал в работе над «Паддингтоном» и «Вилли Вонкой» с продюсером Дэвидом Хейманом, отвечающим за новый проект. Интерес к Вильневу и Бергеру проявляли продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, прошлые владельцы прав на фильмы по книгам Яна Флеминга.