ИИ-гид от «Рамблера» подскажет, чем заняться на Пикнике, и составит личный план похода на фест

Портал «Рамблер» разработал ИИ-гид по Пикнику Афиши x Сбер. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе медиахолдинга Rambler & Co.
ИИ-ассистент создан на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса. Он поможет с навигацией по фестивалю: подскажет, где перекусить или какие активности есть в детской зоне.
Сервис также расскажет программу феста, информацию об артистах, инфраструктуре и активностях Пикника. Он поможет подготовиться к походу на фестиваль и сформировать личный план с учетом музыкальных вкусов.
Выполнен ИИ-гид в формате чат-бота. Чтобы воспользоваться им, достаточно отсканировать QR-код на промоматериалах и карте фестиваля.
Благодаря возможностям GigaChat ИИ-помощник понимает естественную речь, его можно спросить: «Где кофе?», «Что есть для ребенка?», «Кого послушать, если люблю Mnogoznaal?» Вместо длинных FAQ сервис даст быстрые ответы в формате живого диалога.
В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском Музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге. На трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин». Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-батлов до сайкл-тренировок.
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