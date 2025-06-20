Собчак: Никита Михалков помог Михаилу Ефремову выйти по УДО и устроил его к себе в театр

19 июня несколько СМИ распространили информацию, что Михалков помог Ефремову выйти из колонии по УДО. В публикациях утверждалось, что условием для этого было устройство на работу в театр режиссера и участие в двух постановках. По данным журналистов, речь может идти о спектаклях «Без свидетелей» и «Ревизор». Премьера последнего намечена на июнь.