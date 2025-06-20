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Собчак: Никита Михалков помог Михаилу Ефремову выйти по УДО и устроил его к себе в театр

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Ксения Собчак подтвердила информацию, что Никита Михалков помог Михаилу Ефремову с работой. «Все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель», ― написала она в телеграм-канале «Кровавая барыня».

По словам журналистки, Ефремов написал Михалкову письмо, которое тронуло режиссера. «Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», ― считает она.

Как утверждает Собчак, Михалков устроил Ефремова на постоянную работу в свой театр «Мастерская 12». Именно в нем пройдет первый спектакль с участием освободившегося из колонии актера.

19 июня несколько СМИ распространили информацию, что Михалков помог Ефремову выйти из колонии по УДО. В публикациях утверждалось, что условием для этого было устройство на работу в театр режиссера и участие в двух постановках. По данным журналистов, речь может идти о спектаклях «Без свидетелей» и «Ревизор». Премьера последнего намечена на июнь.

В конце мая телегра-канал Mash заявил, что Ефремов готовится сыграть главную роль в фильме и уже подписал контракт на сумму 13 млн рублей. Представительница актера Татьяна Глаголева назвала эту информацию сплетнями и домыслами. Позже режиссер Сергей Кальварский сказал, что Ефремов сыграет главную роль в его новом сериале, съемки которого начнутся зимой. Других подробностей Кальварский не раскрыл.

Ефремов вышел на свободу по УДО 9 апреля. Согласно решению суда, артист обязан ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и не менять место жительства.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». В результате скончался водитель этого автомобиля Сергей Захаров.

Спустя три месяца Ефремова признали виновным. Согласно судебным материалам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счел, что вина актера «полностью подтверждается доказательствами».

Изначальный срок наказания для актера, составлявший 8 лет колонии, был сокращен до 7,5 года после апелляции. В декабре 2020 года Ефремов заявлял, что не собирается возвращаться в кино после тюрьмы.

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