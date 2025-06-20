Кредиты от «МТС-Банка» станут доступны на «Авито Финанс»

На «Авито Финанс» при совершении покупок будет доступен кредит от «МТС-Банка». Компании подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба «МТС- Банка».
Пользователи смогут оформить кредит в момент выбора товара или объекта — быстро, удобно, безопасно и без повторного ввода данных. Это партнерство расширяет возможности экспресс-кредитов для покупок и автокредитов на платформе «Авито Финанс».
«Соглашение с „Авито“ усиливает наше присутствие на рынке электронной коммерции и выводит начавшееся в прошлом году сотрудничество на новый этап. Интеграция цифровых финансовых сервисов „МТС-Банка“ в платформу Авито поможет ускоренному развитию удобной финтех-инфраструктуры и сделает покупки для десятков миллионов пользователей еще более быстрыми и доступными», — сказал председатель правления «МТС-Банка» Эдуард Иссопов.
В «Авито» ожидают, что соглашение сделает платформу удобнее. «Сотрудничество с ведущими банками позволяет нам эффективнее решать задачи пользователей — будь то рассрочка при покупке товара или кредит на автомобиль. Мы интегрируем финансовые продукты в привычные пользовательские сценарии, делая процесс проще, быстрее и безопаснее», — отметила Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в «Авито».