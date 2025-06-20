Кредиты от «МТС-Банка» станут доступны на «Авито Финанс»

Крупнейшая утечка в истории: в сеть слили 16 млрд логинов и паролей от всех популярных сервисов
Брюс Спрингстин рассказал о работе над биографическим фильмом с Джереми Алленом Уайтом
Умер писатель Денис Уэйтли, автор «Психологии победителя»
В США выпустили книгу о культурном влиянии Бритни Спирс, Бейонсе и Тейлор Свифт
Алисия Силверстоун находит и бросает молодого любовника в трейлере триллера «Горячая штучка»
Арнольд Шварценеггер рассказал, как он и Сильвестр Сталлоне прекратили вражду
Худрук театра «Вернадского, 13» перевела мошенникам весь бюджет учреждения — 4,5 млн рублей
Колония павлинов захватила британскую деревню
Карла Гуджино сыграет в хорроре «Уинтроп» по мотивам подкаста «Knifepoint Horror»
«Волнуемся за лебедей»: жители Патриарших выступают против строительства концертной площадки
Сценарий к незавершенному фильму Дэвида Линча продали на аукционе за 150 тысяч долларов
В Литве охотники отказались убивать медведицу, которая два дня бродила по столице
Марк Эйдельштейн, Феликс Умаров, Xolidayboy — Forbes выбрал самых перспективных россиян до 30 лет
В глубоководных метановых источниках нашли пауков, которые вступили в симбиоз с бактериями
Третий маршрут регулярного речного транспорта запустят в Москве 20 июня
BTS вернутся к выступлениям в марте 2026 года
Disney+ снимет лайв-экшн по вебтуну «Императрица заново выходит замуж»
Второй сезон «Открытого брака» выйдет в Okko 10 июля
Брэд Питт проехал на гоночном автомобиле почти 10 тыс. км во время подготовки фильма «F1»
Blumhouse приобрела права на франшизу «Пила»
Почти 100% россиян сталкивались с гостингом. Большинство тяжело переживало такой уход партнера
Ведущие вузы России подняли цены на обучение
Блогерша пожаловалась в полицию на мужа, потеряв двух подписчиков из‑за домашней работы
Jason Derulo выступит в России с двумя концертами. Он известен по хитам «Wiggle» и «Talk Dirty»
«Прогулка» Алексея Учителя выйдет в повторный кинопрокат 24 июля
Российские разработчики анонсировали Tsarevna ― мрачный слешер с балетной хореографией
Звезда «Джона Уика-4» сыграет бегуна Бена Джонсона в фильме о допинг-скандале
Стартовали съемки нового фильма М.Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом

Кредиты от «МТС-Банка» станут доступны на «Авито Финанс»

Фото: пресс-служба "Авито"

На «Авито Финанс» при совершении покупок будет доступен кредит от «МТС-Банка». Компании подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба «МТС- Банка».

Пользователи смогут оформить кредит в момент выбора товара или объекта — быстро, удобно, безопасно и без повторного ввода данных. Это партнерство расширяет возможности экспресс-кредитов для покупок и автокредитов на платформе «Авито Финанс».

«Соглашение с „Авито“ усиливает наше присутствие на рынке электронной коммерции и выводит начавшееся в прошлом году сотрудничество на новый этап. Интеграция цифровых финансовых сервисов „МТС-Банка“ в платформу Авито поможет ускоренному развитию удобной финтех-инфраструктуры и сделает покупки для десятков миллионов пользователей еще более быстрыми и доступными», — сказал председатель правления «МТС-Банка» Эдуард Иссопов.

В «Авито» ожидают, что соглашение сделает платформу удобнее. «Сотрудничество с ведущими банками позволяет нам эффективнее решать задачи пользователей — будь то рассрочка при покупке товара или кредит на автомобиль. Мы интегрируем финансовые продукты в привычные пользовательские сценарии, делая процесс проще, быстрее и безопаснее», — отметила Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в «Авито».

Расскажите друзьям