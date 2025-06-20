Кредиты от «МТС-Банка» станут доступны на «Авито Финанс»

«Соглашение с „Авито“ усиливает наше присутствие на рынке электронной коммерции и выводит начавшееся в прошлом году сотрудничество на новый этап. Интеграция цифровых финансовых сервисов „МТС-Банка“ в платформу Авито поможет ускоренному развитию удобной финтех-инфраструктуры и сделает покупки для десятков миллионов пользователей еще более быстрыми и доступными», — сказал председатель правления «МТС-Банка» Эдуард Иссопов.