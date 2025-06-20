У Джеймса Ганна есть любимый проект DC, но он пока не анонсирован

«Есть один сериал, который я обожаю больше всего. Надеюсь, его скоро начнут снимать. А ещё есть фильм… Честно, я не уверен, что мне можно уже говорить. Есть несколько фильмов в разработке — один почти готов, другой еще на старте, но все идет хорошо. И есть один проект, который я лично пишу. Возможно, о нем уже можно рассказать…» — сказал он.