У Джеймса Ганна есть любимый проект DC, но он пока не анонсирован

Глава DC Studios Джеймс Ганн, что в разработке находится один из его самых любимых проектов, о котором пока никто не знает.
«Есть один сериал, который я обожаю больше всего. Надеюсь, его скоро начнут снимать. А ещё есть фильм… Честно, я не уверен, что мне можно уже говорить. Есть несколько фильмов в разработке — один почти готов, другой еще на старте, но все идет хорошо. И есть один проект, который я лично пишу. Возможно, о нем уже можно рассказать…» — сказал он.
По словам Ганна, его «любимый проект» не был официально объявлен из‑за опасений, что его концепцию могут скопировать конкуренты. Ганн уточнил, что пока не определено, какой проект из готовящихся будет следующим после заявленного «Глиноликого».
Уже 11 июля состоится премьера «Супермена». Именно с него официально начнется новая глава в истории DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана, возглавивших студию в 2022 году.
В центре сюжета — знаменитый супергерой, который прибыл на Землю с планеты Криптон и пытается совмещать сверхспособности с обычной жизнью журналиста Кларка Кента.