Брюс Спрингстин рассказал о работе над биографическим фильмом с Джереми Алленом Уайтом

Брюс Спрингстин рассказал о съемках байопика «Избавь меня от небытия», в котором Джереми Аллен Уайт из «Медведя» сыграл музыканта.
По словам артиста, присутствие на съемках было для него непростым, особенно во время постановки сцен, отражающих сложные и болезненные моменты его жизни. В такие дни он предпочитал оставаться дома, чтобы не мешать актерам.
«Если предстояла сцена, которая была по-настоящему личной, я хотел, чтобы актеры чувствовали себя совершенно свободно, и не хотел им мешать, поэтому просто оставался дома», — сказал он.
Спрингстин также отметил, что получал удовольствие от съемок, когда все же приходил на площадку: «Джереми Аллен Уайт был очень, очень терпелив со мной в те дни. И это было просто весело».
«Избавь меня от небытия» рассказывает о создании культового альбома музыканта Nebraska 1982 года. Эта пластинка стала одной из самых важных в его карьере, созданной в период личных и творческих потрясений. Премьера ленты состоится 24 октября.