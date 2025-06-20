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Брюс Спрингстин рассказал о работе над биографическим фильмом с Джереми Алленом Уайтом

Фото: Tremolo Productions

Брюс Спрингстин рассказал о съемках байопика «Избавь меня от небытия», в котором Джереми Аллен Уайт из «Медведя» сыграл музыканта.

По словам артиста, присутствие на съемках было для него непростым, особенно во время постановки сцен, отражающих сложные и болезненные моменты его жизни. В такие дни он предпочитал оставаться дома, чтобы не мешать актерам.

«Если предстояла сцена, которая была по-настоящему личной, я хотел, чтобы актеры чувствовали себя совершенно свободно, и не хотел им мешать, поэтому просто оставался дома», — сказал он.

Спрингстин также отметил, что получал удовольствие от съемок, когда все же приходил на площадку: «Джереми Аллен Уайт был очень, очень терпелив со мной в те дни. И это было просто весело».

«Избавь меня от небытия» рассказывает о создании культового альбома музыканта Nebraska 1982 года. Эта пластинка стала одной из самых важных в его карьере, созданной в период личных и творческих потрясений. Премьера ленты состоится 24 октября.

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