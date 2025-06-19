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Умер писатель Денис Уэйтли, автор «Психологии победителя»

Фото: Denis Waitley

Умер писатель и мотивационный спикер Денис Уэйтли, известный как автор бестселлера «Психология победителя». Об этом сообщил Forbes.

Уэйтли скончался во сне 7 июня, но о его смерти стало известно только сейчас. Ему было 92 года. Позади у коуча осталось более 50 лет карьеры, во время которой он вдохновлял и мотивировал людей.

Денис Уэйтли родился в 1933 году в Калифорнии. Его мать работала на фабрике, а отец — на складе. В юности Уэйтли служил в военно-морской авиации. После ухода со службы он стал финансовым представителем компании, производящей электронику.

В 1976 году Дэвид записал в церкви аудиокассету, которая впоследствии стала программой «Психология победителя». Программа вышла в 1978 году, и была распродана тиражом более 2 млн копий.

В 1979 году Уэйтли опубликовал «Психологию победителя» в виде книги. В ней он рассказал о мышлении успешных людей , в частности — их вере в собственные возможности и умении брать ответственность за свою жизнь.

Позднее автор написал еще 15 книг, многие из которых стали бестселлерами. На протяжении десятилетий он путешествовал по миру и помогал людям самосовершенствоваться. Среди его клиентов были астронавты НАСА и участники Олимпийских игр.

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