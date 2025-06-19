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Midjourney начал генерировать видео

Фото: getswello/Unsplash

Сервис Midjourney, известный генерацией изображений при помощи искусственного интеллекта, начал создавать видеоконтент. Об этом рассказали в соцсетях проекта.

Теперь платформа позволяет анимировать статичные изображения — как созданные в интерфейсе Midjourney, так и сторонние. Пока пользователям предлагают пятисекундные клипы, которые можно продлить до 20 секунд.

Видео: midjourney/X

На сегодняшний день создавать видеоролики можно только в десктоп-версии Midjourney. «Это весело, просто и прекрасно», — отметили в компании.

Чтобы опробовать новинку, необходимо оплатить подписку стоимостью не менее 10 долларов в месяц. Платформа сейчас предлагает несколько тарифных планов, ежемесячная стоимость самого дорогого составляет 120 долларов.

Midjourney — один из лидеров в области генеративного ИИ. Проект появился в 2022 году и быстро завоевал популярность. Сервисом пользуют художники для создания концепций, медиа и блогеры.

Недавно Компании The Walt Disney Company и NBCUniversal подали коллективный иск против разработчиков Midjourney. Они обвинили платформу в создании изображение, основанных на их персонажах.

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