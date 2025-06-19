Алисия Сильверстоун находит и бросает молодого любовника в трейлере триллера «Горячая штучка»

На ютуб-канале «Кинокомпания Парадиз» опубликовали русскоязычный трейлер фильма «Горячая штучка», в котором главную роль исполнила звезда «Бестолковых» Алисия Сильверстоун.
Она сыграла успешную бизнесвумен, которая оказывается втянута в смертельную игру, когда ее отвергнутый молодой любовник становится ей одержим. В образе последнего в картине появится Карл Глусман («Любовь», «Байкеры»).
Видео: «Кинокомпания Парадиз»/YouTube
Режиссером фильма выступил Джастин Келли, автор «Королевской кобры» и «Меня зовут Майкл». Он поставил ленту по сценарию Джека Доннелли.
В актерский состав триллера вошли Тэмми Бланчард, Кэти Куртин, Майк Роб, Дженнифер Хорнг.
В российский кинопрокат «Горячая штучка» выйдет 3 июля. Картина будет демонстрироваться зрителям старше 18 лет.