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Алисия Сильверстоун находит и бросает молодого любовника в трейлере триллера «Горячая штучка»

На ютуб-канале «Кинокомпания Парадиз» опубликовали русскоязычный трейлер фильма «Горячая штучка», в котором главную роль исполнила звезда «Бестолковых» Алисия Сильверстоун.

Она сыграла успешную бизнесвумен, которая оказывается втянута в смертельную игру, когда ее отвергнутый молодой любовник становится ей одержим. В образе последнего в картине появится Карл Глусман («Любовь», «Байкеры»).

Видео: «Кинокомпания Парадиз»/YouTube

Режиссером фильма выступил Джастин Келли, автор «Королевской кобры» и «Меня зовут Майкл». Он поставил ленту по сценарию Джека Доннелли.

В актерский состав триллера вошли Тэмми Бланчард, Кэти Куртин, Майк Роб, Дженнифер Хорнг.

В российский кинопрокат «Горячая штучка» выйдет 3 июля. Картина будет демонстрироваться зрителям старше 18 лет.

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