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В США выпустили книгу о культурном влиянии Бритни Спирс, Бейонсе и Тейлор Свифт

Фото: Britney Spears/YouTube

Американская журналистка Нора Принсиотти 17 июня выпустила книгу Hit Girls, в которой рассказывается об эпохе нулевых через истории Бритни Спирс, Бейонсе и Тейлор Свифт. Об этом пишет LA Times.

«Все эти женщины поменяли восприятие поп-музыки как одноразовой и пустой. Это привело нас к тому, что ее все чаще признают серьезным видом искусства, который движет культуру и достоен настоящей глубокой критики», — рассказала Принсиотти. В книге журналистка исследует, как эти артистки переосмыслили роль поп-звезд в музыкальной индустрии и обществе и подготовили почву для женщин, которые сегодня возглавляют чарты.

Принсиотти рассказывает о сдвигах в жанрах, технологиях и культуре знаменитостей. «Для таких людей, как я, это возможность вернуться в прошлое, став немного старше и мудрее. Мы можем взять лучшее из этого, но пересмотреть худшее более видящими глазами», — пояснила Нора.

В апреле Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок. Пластинка «Midnights» стала лидером рейтинга, «The Tortured Poets Department» заняла вторую строчку, в «1989» оказалась на четвертой, уступив «Harry’s House» Гарри Стайлза.

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