В США выпустили книгу о культурном влиянии Бритни Спирс, Бейонсе и Тейлор Свифт

«Все эти женщины поменяли восприятие поп-музыки как одноразовой и пустой. Это привело нас к тому, что ее все чаще признают серьезным видом искусства, который движет культуру и достоен настоящей глубокой критики», — рассказала Принсиотти. В книге журналистка исследует, как эти артистки переосмыслили роль поп-звезд в музыкальной индустрии и обществе и подготовили почву для женщин, которые сегодня возглавляют чарты.