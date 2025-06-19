Арнольд Шварценеггер рассказал, как он и Сильвестр Сталлоне прекратили вражду

Их примирение началось с неожиданного делового начинания. «Я начал работать с Робертом Эрлом и Китом Пэришем над созданием франшизы Planet Hollywood. Мне позвонил мой адвокат, который работал и со Сталлоне, и спросил: „Арнольд, есть ли место для Сталлоне в Planet Hollywood?“» — объяснил Шварценеггер. «Я подумал, что это хорошая идея, которая могла бы сблизить нас. И я хотел этого. К тому моменту я уже вырос из своего сумасшествия», — поделился он.