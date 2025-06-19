Арнольд Шварценеггер рассказал, как он и Сильвестр Сталлоне прекратили вражду

Актер Арнольд Шварценеггер в эфире радиостанции SiriusXM Radio Andy рассказал, как закончилась их старая вражда с Сильвестром Сталлоне.
Шварценеггер и Сталлоне, конфликтовали на протяжении 1980-х годов, когда они стали звездами боевиков. Затем они стали друзьями, снявшись вместе в фильме «План побега» 2013 года и нескольких частях франшизы «Неудержимые». «Мы ненавидели друг друга. Мы нападали друг на друга, делали гадости, оскорбляли, и все эти глупости», — сказал актер.
Их примирение началось с неожиданного делового начинания. «Я начал работать с Робертом Эрлом и Китом Пэришем над созданием франшизы Planet Hollywood. Мне позвонил мой адвокат, который работал и со Сталлоне, и спросил: „Арнольд, есть ли место для Сталлоне в Planet Hollywood?“» — объяснил Шварценеггер. «Я подумал, что это хорошая идея, которая могла бы сблизить нас. И я хотел этого. К тому моменту я уже вырос из своего сумасшествия», — поделился он.
В мае стало известно, что у культового боевика «Рэмбо: Первая кровь» появится приквел. Он расскажет о становлении молодого Джона Рэмбо во время войны во Вьетнаме. В одной из ролей может появиться Сильвестр Сталлоне.