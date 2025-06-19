Художественный руководитель московского театра «Вернадского, 13» рассказала ТАСС, что перевела мошенникам весь бюджет учреждения — 4,5 млн рублей.
Громова призналась, что это произошло в начале июня. «Люди делали это настолько грамотно и профессионально, что сложно было заподозрить мошенничество на первых этапах», — поделилась она.
Худрук добавила, что впоследствии преступники «действовали угрозами и запугиванием», в том числе в адрес близких Громовой. По мнению главы театра, мошенники раработали атаку специально под нее. Как утверждает Громова, на ее телефон установили шпионские программы.
Пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы. «Максимум, что может полиция, это поймать дропперов (лиц, помогающих мошенникам обналичивать украденные деньги — Прим. ред.)», — отметила Громова.
На сайте театра объявили сбор пожертвований на оплату аренды площадки, коммунальные платежи и зарплаты артистов. «Без преувеличений и лишней драмы, говорим честно и откровенно — они забрали у нас все, что было. Теперь каждый рубль — это спасение для нас», — подчеркнула команда.
Елена Громова открыла театр «Вернадского, 13» в 2000 году. На сегодняшний день в репертуаре театра — более 20 спектаклей для взрослых и детей. Билеты на них можно приобрести на «Афише».