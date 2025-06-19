Колония павлинов захватила британскую деревню

75-летний Лес Гладуэлл недавно раздвинул шторы и насчитал в своем саду 18 павлинов. «Они полностью разрушили сад, поедая все, что попадается на глаза, а также нападают на мою машину. Это красивые птицы, и иногда приятно видеть, как они расхаживают с важным видом по деревне, но это уже чересчур», — сказал он.