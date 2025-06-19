Колония павлинов захватила британскую деревню

Колония павлинов захватила деревню Хибалдстоу в Великобритании, пишет The Telegraph.
Птицы нападают на автомобили, пытаясь бороться со своим отражением на отполированных кузовах. Они также повреждают сады и могилы и издают громкие звуки. Павлины были частью жизни деревни с 1960-х годов, но сейчас местные обеспокоены ростом их популяции.
75-летний Лес Гладуэлл недавно раздвинул шторы и насчитал в своем саду 18 павлинов. «Они полностью разрушили сад, поедая все, что попадается на глаза, а также нападают на мою машину. Это красивые птицы, и иногда приятно видеть, как они расхаживают с важным видом по деревне, но это уже чересчур», — сказал он.
Член совета деревни Дэвид Стотхард, сказал, чтоХибалдстоу вряд ли когда‑нибудь избавится от птиц. «Было собрание, на котором обсуждался этот вопрос, и одна дама предложила сократить их численность. Мы пришли к выводу, что павлины останутся, но она может переехать, если захочет», — пояснил он.
Недавно в Уэльсе впервые за 400 лет заметили дикого бобра. Животное обнаружил натуралист Йоло Уильямс, который назвал эту встречу самым удивительным наблюдением в его жизни. Последними людьми, которые видели этих млекопитающих в Уэльсе, были валлийские принцы, которые на них охотились.