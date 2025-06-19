Карла Гуджино сыграет в хорроре «Уинтроп» по мотивам подкаста «Knifepoint Horror»

Американская актриса Карла Гуджино, известная по сериалам «Падение дома Ашеров» и «Призрак дома на холме», снимется в хорроре «Уинтроп». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставят по мотивам подкаста «Knifepoint Horror». Он расскажет о женщине, которая рискует жизнью, чтобы защитить проблемного и загадочного кузена Уинтропа, за которым охотятся могущественные сверхъестественные силы.
Роль Уинтропа в картине исполнит Лу Тейлор Пуччи, известный по сериалу «Ты». Режиссером проекта станет Дэниел Штамм, снявший «Последнее изгнание дьявола» и «Зловещий свет». Сценарий фильм напишет обладатель «Эмми» Джастин Йоффе.
Продюсировать хоррор будет Кири Пик. Релизом ленты займется Aura Entertainment и MGM+. За кастинг отвечают Сет Янклевиц и Бен Поллак.
«„Уинтроп“ запечатлевает тот жуткий ужас, который сделал „Knifepoint Horror“ таким успешным. Карла Гуджино идеально подходит для фильма, привнося редкое напряжение и утонченность, которые прекрасно сочетаются с тихим ужасом „Уинтропа“», — отметила Пик.
По ее словам, будущая лента «исследует, как травма поколений гноится и со временем искажается». «Это фильм ужасов с весом, который остается с вами», — заявила продюсер.