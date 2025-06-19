«Волнуемся за лебедей»: жители Патриарших выступают против строительства концертной площадки

Жители Патриарших прудов в Москве обратились в мэрию, выступив против строительства летней концертной площадки, которая может нанести вред местным лебедям. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Павильон «Остров» начали строить в акватории района в середине июня. На место прибыла техника и появились ограждения. Местные стали переживать за экологию пруда. Они утверждают, что на воде появились масляные разводы. Москвичи написали обращения в мэрию и Госдуму, а также в Департамент предпринимательства и инноваций, который является инициатором строительства площадки.
«Очень волнуемся за лебедей, которые живут на пруду, за только что появившихся на свет птенцов. Их просто убьет это стройка. Потом начнутся концерты, будет постоянный шум, это точно негативно скажется на птицах. Переживаем за чистоту и безопасность района, которые могут пострадать из‑за больших скоплений людей на концертной площадке. Стройка в этом историческом месте запрещена законом об объектах культурного наследия», — говорят жители.
Пара лебедей, которая живет на Патриарших прудах, в июне обзавелась потомством. Лебеди стали символом района. За ними следят обитатели близлежащих домов и специалисты. В прошлом году для пары построили просторный домик, на зимовку их забиралих в Московский зоопарк