«Волнуемся за лебедей»: жители Патриарших выступают против строительства концертной площадки

«Очень волнуемся за лебедей, которые живут на пруду, за только что появившихся на свет птенцов. Их просто убьет это стройка. Потом начнутся концерты, будет постоянный шум, это точно негативно скажется на птицах. Переживаем за чистоту и безопасность района, которые могут пострадать из‑за больших скоплений людей на концертной площадке. Стройка в этом историческом месте запрещена законом об объектах культурного наследия», — говорят жители.