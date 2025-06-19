Использование ChatGPT при работе с текстом может ухудшать когнитивные способности

В конце эксперимента участников просили переписать одно из их эссе. Тем, кто изначально не использовал ChatGPT, дали его в помощь, а ИИ-группа, напротив, должна была сделать все самостоятельно. Первая группа показала рост активности во всех частотах ЭЭГ. А вот люди из второй группы плохо помнили, что писали, и демонстрировали слабую активность в тета- и альфа-диапазонах, что говорит о недостаточной работе долгосрочной памяти.