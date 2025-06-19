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Использование ChatGPT при работе с текстом может ухудшать когнитивные способности

Фото: Growtika/Unsplash

У человека, слишком полагающегося на ChatGPT, заметно снижаются обучаемость и уровень критического мышления. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Массачусетского технологического института (MIT). Его основными выводами делится Time.

В эксперименте участвовали 54 человека в возрасте от 18 до 39 лет. Их разделили на три группы: одна писала несколько эссе уровня SAT (американский аналог ЕГЭ) с помощью ChatGPT, другая — используя Google, третья — вообще без помощи технологий. Участников просили порассуждать в текстах, к примеру, об этике благотворительности или о трудностях выбора.

Во время выполнения задания ученые фиксировали мозговую деятельность участников с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии). Выяснилось, что у пользователей ChatGPT активность была самой слабой, у них был заметно ниже уровень контроля и внимания.

Люди, использовавшие ИИ, написали почти одинаковые эссе с одними и теми же выражениями и идеями. Два преподавателя английского языка назвали эти тексты «безликими». К третьему эссе многие так обленились, что перестали редактировать тексты ― просили сделать это ChatGPT и просто копировали результат.

У тех же, кто писал без помощи ИИ, зафиксировали самую высокую нейронную активность. Особенно сильной она была в альфа-, тета- и дельта-диапазонах — их связывают с креативностью, памятью и смысловой обработкой. Эти участники были более вовлечены, проявляли интерес и удовлетворенность, ощущали, что эссе — их собственный продукт.

Группа, использовавшая Google, тоже показала хорошие результаты, а их мозговая деятельность была высокой.

В конце эксперимента участников просили переписать одно из их эссе. Тем, кто изначально не использовал ChatGPT, дали его в помощь, а ИИ-группа, напротив, должна была сделать все самостоятельно. Первая группа показала рост активности во всех частотах ЭЭГ. А вот люди из второй группы плохо помнили, что писали, и демонстрировали слабую активность в тета- и альфа-диапазонах, что говорит о недостаточной работе долгосрочной памяти.

Исследование показывает, что использование языковых моделей может вредить обучению, особенно у молодых людей. Автор статьи Наталья Космина решила опубликовать ее до рецензирования, чтобы привлечь внимание к проблеме. Она опасается, что использованию чат-ботов с ИИ будут обучать с детского возраста, а для развивающегося мозга это особенно вредно.

«Важно обучать, как пользоваться такими инструментами, и напоминать: мозг тоже нужно развивать, и желательно — аналоговыми способами, — комментирует исследовательница. — Нужно не только регулировать, но и тестировать ИИ-инструменты до внедрения».

У работы Косминой есть и ограничения. Исследование критикуют за небольшой размер группы, концентрацию лишь на ChatGPT и только на тестовых заданиях, а также за недостаточное функциональное разделение оцениваемых задач.

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