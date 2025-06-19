Сценарий к незавершенному фильму Дэвида Линча продали на аукционе за 150 тысяч долларов

Сценарий незавершенного фильма Дэвида Линча «Ронни Ракета: Абсурдна тайна странных сил существования» (« Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence») продали на аукционе за 150 тыс. долларов. Об этом написал Rolling Stone.
Текст ушел с молотка на торгах, организованных 18 июня Julien’s Auctions и Turner Classic Movies. На аукционе продали личные вещи покойного кинематографиста и предметы из его архива на общую сумму свыше 4,5 млн долларов.
Среди купленных лотов оказались режиссерское кресло Линча (его приобрели за 70 тыс. долларов), 35-миллиметровая пленка его ленты «Голова-ластик» 1997 года (40 тыс. долларов) и личный экземпляр сценария «Малхолланд Драйв» (98 тыс.).
На торгах продали также за 35 тыс. долларов эспрессо-машину La Marzocco GS/3, которой активно пользовался Линч, большой любитель кофе. Кинематографист выпивал более 20 чашек этого напитка ежедневно.
Дэвид Линч намеревался снять фильм «Ронни Ракета: Абсурдна тайна странных сил существования» еще в конце 70-х. Режиссер описывал проект как ленту «об электричестве и трехфутовом парне с рыжими волосами».
Линч неоднократно перерабатывал сценарий картины, но так и не смог найти финансирование для реализации задумки. Тем не менее, даже в 2013 году автор «Твин Пикса» утверждал, что «Ронни» — это не мертвый проект.
«Я жду времени, когда мне будет все равно на то, что случится, за исключением того, что фильм должен быть завершен. <…> Это может быть картина, которая понравится мне, но я не знаю, привлечет ли она многих людей. Она очень абстрактная», — говорил он.
Эн Кребер, жена звукорежиссера фильмов «Голова-ластик» и «Человек-слон» Аана Сплета, называла неслучившуюся картину «самой продуманной историей» Линча. По ее словам, лента не была снята не потому, что этого не хотели кинокомпании, но потому что сам Линч не был готов.