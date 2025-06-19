Сценарий к незавершенному фильму Дэвида Линча продали на аукционе за 150 тысяч долларов

Крупнейшая утечка в истории: в сеть слили 16 млрд логинов и паролей от всех популярных сервисов
В Литве охотники отказались убивать медведицу, которая два дня бродила по столице
Марк Эйдельштейн, Феликс Умаров, Xolidayboy — Forbes выбрал самых перспективных россиян до 30 лет
В глубоководных метановых источниках нашли пауков, которые вступили в симбиоз с бактериями
Третий маршрут регулярного речного транспорта запустят в Москве 20 июня
BTS вернутся к выступлениям в марте 2026 года
Disney+ снимет лайв-экшн по вебтуну «Императрица заново выходит замуж»
Второй сезон «Открытого брака» выйдет в Okko 10 июля
Брэд Питт проехал на гоночном автомобиле почти 10 тыс. км во время подготовки фильма «F1»
Blumhouse приобрела права на франшизу «Пила»
Почти 100% россиян сталкивались с гостингом. Большинство тяжело переживало такой уход партнера
Ведущие вузы России подняли цены на обучение
Блогерша пожаловалась в полицию на мужа, потеряв двух подписчиков из‑за домашней работы
Jason Derulo выступит в России с двумя концертами. Он известен по хитам «Wiggle» и «Talk Dirty»
«Прогулка» Алексея Учителя выйдет в повторный кинопрокат 24 июля
Российские разработчики анонсировали Tsarevna ― мрачный слешер с балетной хореографией
Звезда «Джона Уика-4» сыграет бегуна Бена Джонсона в фильме о допинг-скандале
Стартовали съемки нового фильма М.Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом
Кори Майкл Смит сыграет главную роль в триллере Джереми Солнье для A24
В Китае хотят переснять известные фильмы о кунг-фу с помощью технологий искусственного интеллекта
В России снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!»
Русский музей и ВТБ открывают официальную выставку ПМЭФ-2025
«Охотник за разумом» Дэвида Финчера может вернуться на экраны в новом формате
Павел Дуров написал завещание: «Защита свобод приносит много врагов»
Посмотрите трейлер 17-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
Мультфильм Пола Маккартни «High in the Clouds» выйдет в российский прокат
Режиссер «Одного целого» Майкл Шэнкс отверг обвинения в плагиате
Звезда «Белого лотоса» Конни Бриттон снимется в комедийном сериале со Стивом Кэреллом

Сценарий к незавершенному фильму Дэвида Линча продали на аукционе за 150 тысяч долларов

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Сценарий незавершенного фильма Дэвида Линча «Ронни Ракета: Абсурдна тайна странных сил существования» (« Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence») продали на аукционе за 150 тыс. долларов. Об этом написал Rolling Stone.

Текст ушел с молотка на торгах, организованных 18 июня Julien’s Auctions и Turner Classic Movies. На аукционе продали личные вещи покойного кинематографиста и предметы из его архива на общую сумму свыше 4,5 млн долларов.

Среди купленных лотов оказались режиссерское кресло Линча (его приобрели за 70 тыс. долларов), 35-миллиметровая пленка его ленты «Голова-ластик» 1997 года (40 тыс. долларов) и личный экземпляр сценария «Малхолланд Драйв» (98 тыс.).

На торгах продали также за 35 тыс. долларов эспрессо-машину La Marzocco GS/3, которой активно пользовался Линч, большой любитель кофе. Кинематографист выпивал более 20 чашек этого напитка ежедневно.

Дэвид Линч намеревался снять фильм «Ронни Ракета: Абсурдна тайна странных сил существования» еще в конце 70-х. Режиссер описывал проект как ленту «об электричестве и трехфутовом парне с рыжими волосами».

Линч неоднократно перерабатывал сценарий картины, но так и не смог найти финансирование для реализации задумки. Тем не менее, даже в 2013 году автор «Твин Пикса» утверждал, что «Ронни» — это не мертвый проект.

«Я жду времени, когда мне будет все равно на то, что случится, за исключением того, что фильм должен быть завершен. <…> Это может быть картина, которая понравится мне, но я не знаю, привлечет ли она многих людей. Она очень абстрактная», — говорил он.

Эн Кребер, жена звукорежиссера фильмов «Голова-ластик» и «Человек-слон» Аана Сплета, называла неслучившуюся картину «самой продуманной историей» Линча. По ее словам, лента не была снята не потому, что этого не хотели кинокомпании, но потому что сам Линч не был готов.

Расскажите друзьям