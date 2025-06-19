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Марк Эйдельштейн, Феликс Умаров, Xolidayboy — Forbes выбрал самых перспективных россиян до 30 лет

Фото: «Осторожно: Собчак»/YouTube

Forbes опубликовал перечень самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. В нем оказалось 30 имен. Самой младшей участнице рейтинге, блогерше Еве Карпикау — всего четыре года.

Малышка из Екатеринбурга с 1 млн подписчиков стала не единственным блогером в списке. Издание отметило также 15-летнего брейкдансера Даню Меркулова, 25-летнюю Сабину Хайрову и 29-летнего экоблогера Алексея Сибирского.

Видео: sabinakhayrova_

Кроме того, в рейтинг вошли актер Марк Эйдельштейн, снявший фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссер Феликс Умаров, стилисты Илья и Никита Хованские, певец Иван Ржевский, известный как Xolidayboy.

Forbes упомянул музыканта Женю Трофимова, которого ежемесячно слушают более 7,3 млн человек в «Яндекс Музыке», и солистку группы Ay Yola Адель Шайхитдинову. Песня коллектива «Homay» завирусилась в соцсетях весной 2025 года.

«За неделю песня «Homay» набрала более миллиона прослушиваний и вошла в топ-10 треков в России, топ-5 в Узбекистане и Азербайджане, а также заняла первое место в Казахстане. В конце марта трек вошел в пятерку самых популярных песен в мировом чарте Shazam, опередив композицию Леди Гаги «Abracadabra»
Forbes

Среди самых успешных молодых россиян оказались писательница Светлана Павлова, известная как автор книг «Смена» и «Голод. Нетолстый роман», директор по внешним коммуникациям фонда «Антон тут рядом» Лада Ефимова, глава фонда «Дом с маяком» Марина Власова, основатель бренда .solutions Глеб Костин.

Наконец, издание отметило стилиста по волосам Дмитрия Абрамовича, сооснователя бренда косметики Vois Ислама Гедиева и создателя марки «Мармеладыч» Григория Соовьева, фигуриста Владислава Дикиджи, игрока в Dota 2 Алана Галлямова, чемпиона мира по гребному спорту Захара Петрова и основательниц сети кафе Eggsellent Светлану Михалеву и Полину Юрову.

В категории «Наука и технологии» лучшими признали руководителя лаборатории «Генеративный дизайн ферментов и аптамеров» ИТМО Никиту Серова, главу лаборатории исследований ИИ T-Bank AI Research Даниила Гаврилова и ученого-физика, исследователя нейтрино Максима Вялкова.

В категории «Финансы и инвестиции» Forbes упомянул Глеба Юрченкова из «Финуслуг», Данилу Мусинова из «Альфа-банка», Игоря Феркалюка из «Нетмонет», в категории «Управление» — Тамрина Дарбакова из Uppercase Legal, Варвару Смирнову из «Т-Образования» и Марию Ревинскую из «Ultima Яндекс Go».

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