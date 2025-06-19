Марк Эйдельштейн, Феликс Умаров, Xolidayboy — Forbes выбрал самых перспективных россиян до 30 лет

«За неделю песня «Homay» набрала более миллиона прослушиваний и вошла в топ-10 треков в России, топ-5 в Узбекистане и Азербайджане, а также заняла первое место в Казахстане. В конце марта трек вошел в пятерку самых популярных песен в мировом чарте Shazam, опередив композицию Леди Гаги «Abracadabra»

Forbes