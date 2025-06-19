В Литве охотники отказались убивать медведицу, которая два дня бродила по столице

Глава ассоциации Рамуте Юкните сказал, что медведица — красивая молодая самка, которой около двух лет, и она не заслуживает смерти. «Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как сбежать из города, но она не сделала ничего плохого», — пояснил он.