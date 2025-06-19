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В Литве охотники отказались убивать медведицу, которая два дня бродила по столице

Фото: Elizabeth Meyers/Unsplash

В Литве охотники отказались убивать медведицу, которая появилась на улицах Вильнюса, пишет The Guardian.

Животное оказалось в столице в прошлую субботу примерно в 4-5 километрах от центра города. Два дня бурый зверь бродил по окрестностям Вильнюса, пересекал шоссе и обследовал задние дворы — и все это время его преследовали зеваки со смартфонами.

Правительство выдало разрешение на отстрел медведя. Это не понравилось литовским охотникам, потому что в стране осталось очень мало медведей — всего 5-10 особей. Литовская ассоциация охотников и рыболовов заявила, что шокирована таким подходом чиновников и отказалась выполнять распоряжение.

Глава ассоциации Рамуте Юкните сказал, что медведица — красивая молодая самка, которой около двух лет, и она не заслуживает смерти. «Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как сбежать из города, но она не сделала ничего плохого», — пояснил он.

Литовские власти заняли оборонительную позицию, пишет The Guardian. Заместитель министра окружающей среды Рамунас Кругелис заявил, что разрешение на отстрел выдали исключительно в качестве меры предосторожности на случай, если медведь будет представлять угрозу.
Охотники предложили более гуманный подход: седация и перемещение. Пока разгорались споры о судьбе медведицы, она покинула город.

Бурые медведи когда‑то были обычным явлением в регионе. Они были истреблены в Литве в XIX веке в результате охоты и потери среды обитания. Медведи находятся под защитой законодательства Литвы и ЕС, поскольку считаются редким и уязвимым видом в регионе.

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