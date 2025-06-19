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В глубоководных метановых источниках нашли пауков, которые вступили в симбиоз с бактериями

Фото: Shana Goffredi

На дне Тихого океана у западного побережья США нашли три ранее неизвестных вида морских пауков с необычным способом питания. Об этом сообщает CNN со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пауки рода Sericosura живут на глубине в несколько тысяч метров в метановых источниках, где этот природный газ выходит из трещин в океаническом дне. По мнению ученых, обнаруженные пауки входят в симбиоз с метаноокисляющими бактериями.

В этой симбиотической связи бактерии поселяются на панцире пауков, а взамен превращают богатый углеродом метан и кислород в сахар и жиры, которыми пауки питаются.

«Так же как вы едите яйца на завтрак, морской паук объедает собственное тело, поедая поселившихся на нём бактерий», — пояснила руководительница исследования Шана Гоффреди, заведующая кафедрой биологии в Оксидентал-колледже в Лос-Анджелесе.

Другие виды морских пауков охотятся с помощью крупных клыков, парализуют добычу и высасывают из нее жидкости. Однако у обнаруженных видов таких приспособлений нет. В лабораторных условиях ученые заметили, что они скорее напоминают фермеров, выращивающих бактерий на собственном теле.

Обнаруженные пауки Sericosura полупрозрачны и вырастают всего до 1 сантиметра, поэтому не могут преодолевать большие расстояния. Ученые нашли каждый из трех видов в разных районах у побережья Южной Калифорнии и Аляски, что говорит о локализованности популяций.

Исследователи считают, что эти членистоногие и их бактерии-попутчики играют важную роль в предотвращении выхода метана в атмосферу. «Хотя кажется, что глубоководье очень далеко от нас, все организмы на планете связаны. Даже крошечные существа могут сильно влиять на окружающую среду. Мы не сможем использовать океаны устойчиво, если толком их не понимаем», ― отметила Гоффреди.

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