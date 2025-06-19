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Третий маршрут регулярного речного транспорта запустят в Москве 20 июня

Фото: Агентство «Москва»

Новый регулярный речной маршрут «Новоспасский ― ЗИЛ» запустят в Москве 20 июня. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов во время Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Новый маршрут свяжет четыре района ― Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. Всего будет шесть остановок, на четырех из которых заработают новые причалы ― «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский».

© t.me/mos_sobyanin

В апреле мэр Сергей Собянин рассказал, что парк речного транспорта пополнится 10 новыми электросудами, а современные речные трамваи начнут производить на новой верфи в Нагатинском Затоне.

Круглогодичный речной городской транспорт заработал в Москве в июне 2023 года. На первом этапе суда поехали от причала «Киевский» до остановки Сердце столицы. Второй маршрут ЗИЛ — Печатники связал между собой районы юга и юго-востока города в сентябре 2023 года. Позже на первом маршруте был добавлен причал «Краснопресненский парк», а на втором ― три причала: «Нагатинский», «Затон Новинки» и «Коломенская набережная».

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