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BTS вернутся к выступлениям в марте 2026 года

Фото: из соцсетей BTS

BTS готовятся к возвращению в полном составе, запланированному на март 2026 года, сообщают источники The Korea Herald. Это станет возможным после завершения обязательной 18-месячной военной службы всех семи участников.

«Дата возвращения BTS назначена на март следующего года», — рассказали собеседники издания в компании HYBE, которая курирует группу. Это совпадает с предыдущими заявлениями генерального директора HYBE Ли Чжэ Сана. Ранее в этом году он сообщил акционерам, что группе потребуется «время для подготовки и творческой работы».

Сейчас ожидают возвращения последнего участника Шуги. Он проходит альтернативную службу в качестве социального работника и должен закончить ее позже в этом месяце. Старший участник группы Джин был демобилизован в июне 2024 года, Джей-Хоуп завершил службу в октябре. 10 июня 2025 года на «гражданку» прибыли участники группы Ви и RM. Их встречали на стадионе Чхунчхоне около 200 фанатов. Чимин и Чонгук вернулись 11 июня. Чимин поблагодарил пришедших поклонников и журналистов, сказав: «Прошло много времени: пандемия, армейская служба. Теперь, когда мы вернулись, мы будем усердно трудиться, чтобы показать вам то, что мы подготовили».

Фанатку BTS из Китая недавно задержали после попытки проникнуть в дом Чонгука. Женщину заметили поздним вечером, когда она наугад набирала коды на электронном замке у квартиры певца. Поклонница призналась, что специально прилетела в Южную Корею, чтобы увидеть кумира после демобилизации.

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