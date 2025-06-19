Disney+ снимет лайв-экшн по вебтуну «Императрица заново выходит замуж»

Стриминговый сервис Disney+ анонсировал экранизацию корейского вебтуна «Императрица заново выходит замуж» в формате игрового сериала. Об этом сообщает Deadline.
Оригинальный вебтун, набравший более 2,6 млрд просмотров, рассказывает историю императрицы Навьер. Ее муж, император Совьешу, возвращается во дворец с наложницей и требует развода.
В ответ Навьер соглашается, но при этом просит разрешения выйти замуж за принца конкурирующего Западного королевства. Так начинается история о любви, предательстве, власти и политических интригах.
Главные роли исполнят Шин Мина, Чу Чихун, Ли Чонсок и Ли Сеен. Сценарий сериала напишут Ён Гина и Хён Чунгель, известные по сериалу «Бесстрашный контрудар», а режиссером выступит Чо Суон, снявший «Восемьдесят снова».