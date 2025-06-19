Почти 100% россиян сталкивались с гостингом. Большинство тяжело переживало такой уход партнера

Крупнейшая утечка в истории: в сеть слили 16 млрд логинов и паролей от всех популярных сервисов
Blumhouse приобрела права на франшизу «Пила»
Ведущие вузы России подняли цены на обучение
Блогерша пожаловалась в полицию на мужа, потеряв двух подписчиков из‑за домашней работы
Jason Derulo выступит в России с двумя концертами. Он известен по хитам «Wiggle» и «Talk Dirty»
«Прогулка» Алексея Учителя выйдет в повторный кинопрокат 24 июля
Российские разработчики анонсировали Tsarevna ― мрачный слешер с балетной хореографией
Звезда «Джона Уика-4» сыграет бегуна Бена Джонсона в фильме о допинг-скандале
Стартовали съемки нового фильма М.Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом
Кори Майкл Смит сыграет главную роль в триллере Джереми Солнье для A24
В Китае хотят переснять известные фильмы о кунг-фу с помощью технологий искусственного интеллекта
В России снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!»
Русский музей и ВТБ открывают официальную выставку ПМЭФ-2025
«Охотник за разумом» Дэвида Финчера может вернуться на экраны в новом формате
Павел Дуров написал завещание: «Защита свобод приносит много врагов»
Посмотрите трейлер 17-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
Мультфильм Пола Маккартни «High in the Clouds» выйдет в российский прокат
Режиссер «Одного целого» Майкл Шэнкс отверг обвинения в плагиате
Звезда «Белого лотоса» Конни Бриттон снимется в комедийном сериале со Стивом Кэреллом
Автор «Я видел свечение телевизора» завершила съемки нового фильма. Он выйдет в 2026 году
Сабрина Карпентер хочет запретить телефоны на своих концертах
В Чехии стоматолог-самоучка без лицензии два года лечил пациентов по роликам в интернете
Netflix снимет сериал по роману «Моя блестящая карьера» Майлз Франклин
В США ограбили фуру и взяли 3000 консолей Nintendo Switch 2
В Красноярске установили светофор для сусликов
«Громовержцы*» выйдут в «цифре» 1 июля
SZA рассказала, что верит в магию
Развлекательные комплексы Netflix House откроются в США в конце 2025 года

Почти 100% россиян сталкивались с гостингом. Большинство тяжело переживало такой уход партнера

Фото: Jr Korpa/Unsplash

Более 95% россиян хотя бы раз оказывались в ситуации, когда партнер без объяснения причин прекращал с ними общение и переставал выходить на связь. 55% сталкиваются с гостингомГостинг — это когда человек исчезает без предупреждения: не отвечает на звонки, не пишет и просто «исчезает с радаров». на регулярной основе, говорится в исследовании дейтинг-сервиса Twinby (его результаты есть у «Афиши Daily»).

В большинстве случаев гостинг происходил в парах, где связь между партнерами не успела укрепиться: на момент расставания более 60% респондентов находились в отношениях не более месяца.

Большинство респондентов тяжело переживали такой уход партнера: 69% испытывали навязчивые мысли, 60% ощутили снижение самооценки, 52% столкнулись с повышенной тревожностью, 28% ― с нарушением сна, 28% ― с ухудшением концентрации внимания.

Для большинства эмоциональные последствия разрыва ограничиваются несколькими неделями, а каждый третий человек отпускает ситуацию всего за пару дней. 22% респондентов винят в расставании самих себя даже при очевидной неэтичности поведения партнера.

Комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко отмечает, что гостинг может вызвать чувство вины или стыда, если в детстве человека наказывали игнорированием.

«Вина возникает, если кажется, что „я все испортил“, „не сберег“, „разрушил“, — это может приводить к мучительным размышлениям о том, где была ошибка. Стыд же проявляется как сомнение: „со мной что‑то не так“ — и часто сопровождается сравнением себя с другими. Иногда человек, которого оставили, не испытывает сильных эмоций, а впадает в оцепенение, но позже обнаруживает страх перед новыми отношениями. Порой те, кто пережил гостинг (исчезновение без объяснений), повторяют эту модель с другими — например, резко прерывая терапию без объяснений», ― поясняет Артеменко.

Пережив травмирующий опыт гостинга, более трети потеряли доверие к людям и желание эмоционально вкладываться в отношения. При этом каждый пятый из них стал более жестко выстраивать личные границы и контролировать коммуникацию с другими людьми.

«Внезапный уход партнера без причин оставляет множество последствий — особенно для того, кто был оставлен. Однако самое важное, что может сделать человек, испытавший на себе гостинг, — дать себе поддержку и не искать оправданий неэтичному поступку бывшего партнера», ― советует психолог.

В опросе поучаствовали 3200 совершеннолетних россиян из всех городов России. Метод опроса ― онлайн-анкетирование.

Расскажите друзьям