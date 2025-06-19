Почти 100% россиян сталкивались с гостингом. Большинство тяжело переживало такой уход партнера

«Вина возникает, если кажется, что „я все испортил“, „не сберег“, „разрушил“, — это может приводить к мучительным размышлениям о том, где была ошибка. Стыд же проявляется как сомнение: „со мной что‑то не так“ — и часто сопровождается сравнением себя с другими. Иногда человек, которого оставили, не испытывает сильных эмоций, а впадает в оцепенение, но позже обнаруживает страх перед новыми отношениями. Порой те, кто пережил гостинг (исчезновение без объяснений), повторяют эту модель с другими — например, резко прерывая терапию без объяснений», ― поясняет Артеменко.