Почти 100% россиян сталкивались с гостингом. Большинство тяжело переживало такой уход партнера

Более 95% россиян хотя бы раз оказывались в ситуации, когда партнер без объяснения причин прекращал с ними общение и переставал выходить на связь. 55% сталкиваются с гостингомГостинг — это когда человек исчезает без предупреждения: не отвечает на звонки, не пишет и просто «исчезает с радаров». на регулярной основе, говорится в исследовании дейтинг-сервиса Twinby (его результаты есть у «Афиши Daily»).
В большинстве случаев гостинг происходил в парах, где связь между партнерами не успела укрепиться: на момент расставания более 60% респондентов находились в отношениях не более месяца.
Большинство респондентов тяжело переживали такой уход партнера: 69% испытывали навязчивые мысли, 60% ощутили снижение самооценки, 52% столкнулись с повышенной тревожностью, 28% ― с нарушением сна, 28% ― с ухудшением концентрации внимания.
Для большинства эмоциональные последствия разрыва ограничиваются несколькими неделями, а каждый третий человек отпускает ситуацию всего за пару дней. 22% респондентов винят в расставании самих себя даже при очевидной неэтичности поведения партнера.
Комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко отмечает, что гостинг может вызвать чувство вины или стыда, если в детстве человека наказывали игнорированием.
«Вина возникает, если кажется, что „я все испортил“, „не сберег“, „разрушил“, — это может приводить к мучительным размышлениям о том, где была ошибка. Стыд же проявляется как сомнение: „со мной что‑то не так“ — и часто сопровождается сравнением себя с другими. Иногда человек, которого оставили, не испытывает сильных эмоций, а впадает в оцепенение, но позже обнаруживает страх перед новыми отношениями. Порой те, кто пережил гостинг (исчезновение без объяснений), повторяют эту модель с другими — например, резко прерывая терапию без объяснений», ― поясняет Артеменко.
Пережив травмирующий опыт гостинга, более трети потеряли доверие к людям и желание эмоционально вкладываться в отношения. При этом каждый пятый из них стал более жестко выстраивать личные границы и контролировать коммуникацию с другими людьми.
«Внезапный уход партнера без причин оставляет множество последствий — особенно для того, кто был оставлен. Однако самое важное, что может сделать человек, испытавший на себе гостинг, — дать себе поддержку и не искать оправданий неэтичному поступку бывшего партнера», ― советует психолог.
В опросе поучаствовали 3200 совершеннолетних россиян из всех городов России. Метод опроса ― онлайн-анкетирование.