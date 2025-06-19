Blumhouse приобрела права на франшизу «Пила»

Blumhouse — создатель хоррор-хитов «Астрал» и «Пять ночей у Фредди» — приобрел права на все будущие фильмы, шоу и другие продукты, связанные с франшизой «Пила». Об этом сообщает Variety.
Сколько компания заплатила за франшизу, которая сейчас принадлежит Орену Кулесу и Марку Бургу, неизвестно. В своем заявлении Кулес сказал, что «настало время передать эстафету», а Бург заявил, что хочет «двигаться дальше и рассказывать новые истории».
Lionsgate, выпустившая все 10 фильмов серии и заработавшая на них более 1 млрд долларов по всему миру, сохранит долю в 50% и продолжит заниматься дистрибуцией будущих релизов.
По данным Variety, эта сделка знаменует возвращение к истокам, так как режиссер оригинальной «Пилы» Джеймс Ван снова примет участие в создании новых частей. Его компания Atomic Monster в 2024 году объединилась с Blumhouse. Среди других известных работ Atomic Monster — «M3GAN», «Прочь» и «Аннабель».
Глава Blumhouse Джейсон Блум назвал «Пилу» «фильмом, определившим целое поколение ужасов». По его словам, культурная значимость франшизы продолжает расти, а значит, инвестиции в нее — это стратегический шаг.