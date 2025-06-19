Blumhouse приобрела права на франшизу «Пила»

Сколько компания заплатила за франшизу, которая сейчас принадлежит Орену Кулесу и Марку Бургу, неизвестно. В своем заявлении Кулес сказал, что «настало время передать эстафету», а Бург заявил, что хочет «двигаться дальше и рассказывать новые истории».