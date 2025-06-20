Джастину Бальдони разрешили получить переписку Блейк Лайвли и Тейлор Свифт по делу о домогательствах

Судья разрешил Джастину Бальдони получить доступ к переписке Блейк Лайвли с ее близкой подругой Тейлор Свифт по делу о домогательствах. Решение было принято несмотря на попытки адвокатов актрисы заблокировать этот запрос.
Судья Лайман объяснил решение о передаче переписки тем, что Лайвли сама указала на Свифт как на лицо, осведомлённое о происходившем на съемочной площадке «Все закончится на нас».
«Запрос касается информации, которая может подтвердить или опровергнуть утверждения Лайвли о харрасменте», — говорится в постановлении суда.
Фильм «Все закончится на нас», вокруг которого разгорелся конфликт, вышел в августе прошлого года и собрал в прокате более 350 млн долларов по всему миру. В декабре 2024-го Лайвли подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии, обвинив Бальдони в «неуместном и нежелательном поведении» и попытках испортить ей репутацию.
Бальдони отверг обвинения и подал встречный иск, включив в него также мужа Лайвли, актера Райана Рейнольдса, и ее публицистку Лесли Слоун, обвинив их в клевете и вымогательстве. Он требовал компенсацию в размере 400 млн долларов.
С тех пор оба иска были частично отклонены: 4 июня суд отказался рассматривать заявление Лайвли о моральном ущербе, а 9 июня судья также закрыл иск Бальдони, признав, что заявления Лайвли о домогательствах защищены законом. Однако режиссеру позволено повторно подать часть иска, связанную с вмешательством в деловые отношения.