Ведущие вузы России подняли цены на обучение

Цены на обучение в 7 из 10 ведущих вузов России по отдельным направлениям выросли минимум на 25% относительно 2024 года. Об этом [пишут] «Ведомости».
Издание проанализировало изменение стоимости не всех направлений, а только тех, которые считаются наиболее популярными. Самый серьезный подъем цен — примерно на 50–60% — зафиксировали в МФТИ. Обучение на программе «прикладная математика и информатика» теперь стоит 767 тыс. рублей в год (ранее стоило 467 тыс.).
МГТУ, МИФИ и СПбПУ также повысили цену обучения на отдельные направления. Во всех трех вузах подорожала «прикладная математика и информатика»: в МГТУ — на 20% (до 549 тыс. рублей), в МИФИ — на 26% (до 440 тысяч рублей), в СПбПУ — на 31% (до 302 тыс. рублей).
Стоимость обучения выросла и на гуманитарных направлениях. В СПбГУ и РАНХиГС значительно повысились цены за программу «экономика» — на 41% и 30% до 472 тыс. и 570 тыс. рублей соответственно. В Финансовом университете выросла средняя цена года обучения по программам «информационная безопасность» (на 30% до 435 тыс. рублей) и «реклама и связь с общественностью» (на 20% до 565 тыс. рублей).
Незначительно увечились цены на отдельные программы в НИУ ВШЭ и МГИМО. Цена за программу «экономика» в первом вузе выросла на 15% — до 770 тыс. рублей. В МГИМО увеличилась стоимость обучения на «журналистике» — до 760 тыс. рублей.
За последние три года бюджет МФТИ вырос в два раза, объем средств, вкладываемых в образование студентов-бюджетников, увеличился, пояснил ректор Физтеха Дмитрий Ливанов. «Очень важно, чтобы наши затраты были не меньше тех, которые мы вкладываем в подготовку бюджетных студентов», — объяснил собеседник. При этом на платной основе в МФТИ обучаются всего примерно 10% от общего числа студентов.
В МИФИ рассказали, что формируют стоимость платного обучения исходя из финансовой модели каждой образовательной программы. В нее входят разные затраты: от зарплат преподавателей до расходов на поддержание инфраструктуры. Рост стоимости образовательных услуг в Финансовом университете сопоставим с уровнем годовой инфляции в стране. Стоимость обучения в вузе для уже зачисленных студентов будет проиндексирована на 4,5%.
РАНХиГС указывает, что цена программы обучения складывается из затрат на инфраструктуру (площадь, оборудование, свет, тепло), растрат на учебные материалы (число лабораторных и практических занятий, реактивы и приборы, зарплата преподавателей), а также прибыли вуза.