Ведущие вузы России подняли цены на обучение

За последние три года бюджет МФТИ вырос в два раза, объем средств, вкладываемых в образование студентов-бюджетников, увеличился, пояснил ректор Физтеха Дмитрий Ливанов. «Очень важно, чтобы наши затраты были не меньше тех, которые мы вкладываем в подготовку бюджетных студентов», — объяснил собеседник. При этом на платной основе в МФТИ обучаются всего примерно 10% от общего числа студентов.